Après plusieurs années de concertation et de construction du projet de territoire qui dessinera son avenir, le Parc naturel régional d'Armorique soumet sa charte 2027-2042 à enquête publique. Rendez-vous dans les permanences des commissaires enquêteurs ou sur internet pour donner votre avis !

Retrouvez les documents relatifs à la charte sur le site du Parc naturel régional d'Armorique

Et participez en ligne à l'enquête publique

Les permanences pour participer à l'enquête publique

LIEUX DATES HORAIRES Siège du PNR d’Armorique LE FAOU

Vendredi 14 novembre

9:00 - 12:00

Mairie de Crozon

Vendredi 14 novembre

14:30 - 17:00

Mairie de Guerlesquin

Mardi 18 novembre

9:00 - 12:00

Mairie d’Huelgoat

Mardi 18 novembre

9:00 - 12:00

Mairie d’Ouessant

Mardi 25 novembre

13:30 - 15:30

Mairie de l’île de Sein

Mardi 25 novembre

10:30 - 12:00

14h00-15h00

Mairie de Châteaulin

Vendredi 5 décembre

14:00 - 17:00

Mairie de Pleyben

Vendredi 5 décembre

14:00 - 17:00

Mairie de Plougastel-Daoulas

Salle Mara des bois

Jeudi 11 décembre

14:00 - 17:00

Mairie de Sizun

Jeudi 11 décembre

9:00 - 12:00

Siège du PNR d’Armorique LE FAOU

Lundi 15 décembre

14:00 - 17:00





