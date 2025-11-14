Enquête publique sur la charte 2027-2042 du parc d'ArmoriquePublié le 21/11/2025
Après plusieurs années de concertation et de construction du projet de territoire qui dessinera son avenir, le Parc naturel régional d'Armorique soumet sa charte 2027-2042 à enquête publique. Rendez-vous dans les permanences des commissaires enquêteurs ou sur internet pour donner votre avis !
Retrouvez les documents relatifs à la charte sur le site du Parc naturel régional d'Armorique
Et participez en ligne à l'enquête publique
Les permanences pour participer à l'enquête publique
|LIEUX
|DATES
|HORAIRES
|Siège du PNR d’Armorique LE FAOU
|Vendredi 14 novembre
|9:00 - 12:00
|Mairie de Crozon
|Vendredi 14 novembre
|14:30 - 17:00
|Mairie de Guerlesquin
|Mardi 18 novembre
|9:00 - 12:00
|Mairie d’Huelgoat
|Mardi 18 novembre
|9:00 - 12:00
|Mairie d’Ouessant
|Mardi 25 novembre
|13:30 - 15:30
|Mairie de l’île de Sein
|Mardi 25 novembre
|10:30 - 12:00
14h00-15h00
|Mairie de Châteaulin
|Vendredi 5 décembre
|14:00 - 17:00
|Mairie de Pleyben
|Vendredi 5 décembre
|14:00 - 17:00
|Mairie de Plougastel-Daoulas
Salle Mara des bois
|Jeudi 11 décembre
|14:00 - 17:00
|Mairie de Sizun
|Jeudi 11 décembre
|9:00 - 12:00
|Siège du PNR d’Armorique LE FAOU
|Lundi 15 décembre
|14:00 - 17:00