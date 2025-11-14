Enquête publique sur la charte 2027-2042 du parc d'Armorique

Publié le 21/11/2025
Après plusieurs années de concertation et de construction du projet de territoire qui dessinera son avenir, le Parc naturel régional d'Armorique soumet sa charte 2027-2042 à enquête publique. Rendez-vous dans les permanences des commissaires enquêteurs ou sur internet pour donner votre avis !

Retrouvez les documents relatifs à la charte sur le site du Parc naturel régional d'Armorique 

Et participez en ligne à l'enquête publique

Les permanences pour participer à l'enquête publique 

LIEUXDATESHORAIRES
Siège du PNR d’Armorique LE FAOU
 		Vendredi 14 novembre
 		9:00 - 12:00
 
Mairie de Crozon
 		Vendredi 14 novembre
 		14:30 - 17:00
 
Mairie de Guerlesquin
 		Mardi 18 novembre
 		9:00 - 12:00
 
Mairie d’Huelgoat
 		Mardi 18 novembre
 		9:00 - 12:00
 
Mairie d’Ouessant
 		Mardi 25 novembre
 		13:30 - 15:30
 
Mairie de l’île de Sein
 		Mardi 25 novembre
 		10:30 - 12:00 
14h00-15h00
 
Mairie de Châteaulin
 		Vendredi 5 décembre
 		14:00 - 17:00
 
Mairie de Pleyben
 		Vendredi 5 décembre
 		14:00 - 17:00
 
Mairie de Plougastel-Daoulas
Salle Mara des bois
 		Jeudi 11 décembre
 		14:00 - 17:00
 
Mairie de Sizun
 		Jeudi 11 décembre
 		9:00 - 12:00
 
Siège du PNR d’Armorique LE FAOU
 		Lundi 15 décembre
 		14:00 - 17:00
 


 