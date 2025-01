Le parc d'Armorique est prêt pour la transition écologique

Le Parc naturel régional d'Armorique prépare sa nouvelle charte pour la période 2025-2040. Dans ce cadre, une concertation a été menée auprès de la population. Les 900 réponses obtenues témoignent d'une conscience claire des enjeux liés au climat et à l'environnement. Les changements de mode de vie ont déjà commencé.

Retrouvez le détail de l'enquête sur le site internet du Parc naturel régional d'Armorique : le document de synthèse des concertations et de l'enquête

Une charte est un contrat passé entre un parc naturel régional et sa population. Elle décrit la politique du PNR pour les 15 années à venir ; en l'occurrence dans le cas du Parc d'Armorique la période 2025/2040.

Dimanche 17 septembre 2023, le Parc d’Armorique a profité des Journées européennes du Patrimoine pour présenter les résultats d'une enquête de concertation menée pendant près d'un an, auprès de 900 personnes habitant le territoire, lors de réunions publiques, de stands lors d'événements locaux ou en ligne. Les questions portaient aussi bien sur la protection des patrimoines naturels, que sur la vitalité économique, l’agriculture et l’alimentation, la mobilisation collective, l’aménagement du territoire, l’évolution de nos modes de vie ou encore le climat et les énergies renouvelables. Ces contributions permettront de nourrir le projet de territoire en cours d’écriture par le Parc naturel régional d’Armorique et ses partenaires, les communautés de communes. Deux spécialistes du climat à l'ancrage local, Anne-Marie Tréguier et Pierre Tandéo participaient à la conférence de restitution.

La conscience du changement climatique, l'acceptation de la sobriété

En effet, la question climatique et plus largement écologique sous-tend cette enquête sur l'avenir du territoire du Parc ; c'est même encourageant puisque 89% des personnes qui ont répondu se sont déclarées prêtes à agir pour réduire leur impact sur le climat et l’environnement ; l'idée d'un mode de vie plus sobre est tout à fait acceptée. Seuls 13 % des répondants la rejettent. Qu'il s'agisse de faire des économies d'eau, d'acheter moins de récupérer plus, de faire réparer ou de donner, de trier ses déchets, de privilégier une alimentation locale, beaucoup d'orientations recueillent une majorité d'adhésions.

D'autres sujets préoccupent mais se heurtent encore à des freins comme la rénovation énergétique (pour des raisons de coût), l'utilisation des transports en commun (peu d'offre sur le territoire), l'autoproduction d'énergie ou d'aliments...

Des problèmes très concrets pourront se poser : où installer des panneaux solaires sans dégrader le paysage ? Comment intégrer des agricultrices et agriculteurs qui ne viennent pas du milieu agricole ? Comment mieux répartir les flux touristiques pour préserver les espaces naturel fragiles ?

La charte du Parc devra prendre en compte ces souhaits et inquiétudes en s'appuyant sur différents leviers comme la possibilité d'expérimenter localement des solutions nouvelles, des campagnes de sensibilisation et de formation, un accompagnement technique et financier et des défis collectifs. La plupart de ces leviers sont déjà mis en œuvre mais devront sans doute être renforcés. Une première version écrite de la charte sera présentée aux élus fin 2023. L'enquête publique est prévue pour 2025 et l'adoption définitive en 2027.

En attendant, vous pouvez toujours envoyer vos propositions, remarques par mail à projet-territoire@pnr-armorique.fr

