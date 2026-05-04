Le café associatif de Rosnoën, le Bistr'os est un lieu de culture... et aussi un peu d'agriculture. Plusieurs producteurices, membres du Civam, vont proposer des paniers aux consommateurices qui s'engageront à les acheter chaque semaine.

Le site internet du Civam du Finistère avec qui cette émission est réalisée une fois par mois

La page Facebook du Bistr'os de Rosnoën

Le Bistr'os est un café associatif implanté dans l'ancien ossuaire du bourg de Rosnoën. C'est un lieu extrêmement vivant où se produisent aussi bien des concerts et spectacles que des soirées jeux, conférences-débats, réunions d'autres associations, etc. Sur la colline que partagent Rosnoën et Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h s'épanouissent en outre toutes sortes d'exploitations agricoles dont les productions sont très variées. Et certains agriculteurices sont membres du Bistr'os.

C'est donc tout naturellement qu'est née l'idée de proposer des paniers "façon Amap". Le système qui se met en place en ce mois de mai 2026 n'est pas strictement une Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, mais il en adopte les principaux éléments : des productions locales et paysannes (toutes ou presque en agriculture biologique, la plupart ont été accompagnées par le Civam) et un contrat entre les personnes qui achètent les paniers et les producteurices. On peut ne choisir que le panier maraîcher (11 euros) qui sera soit celui de Céline Guillouroux, soit celui de Pierre Nicolas (qui interviennent dans l'émission). C'est le tirage au sort qui décidera de l'attribution. On pourra aussi contractualiser avec le producteur de fromages de chèvres, la boulangère, les producteurices de tisanes et de miel, selon ses souhaits.

Un vrai partenariat entre clientèle et exploitations agricoles locales

L'important, c'est que les consommateurices s'engagent à un achat régulier ; c'est à la fois une garantie de débouchés pour les producteurices, et l'assurance d'avoir de bons produits pour les consommateurices, même si on arrive tard dans la journée pour récupérer son panier (le mardi à 18 heures, en présence des agricultrices et agriculteurs qui pourront être là).

L'offre de produits pourra s'élargir au fil du temps, selon la disponibilité des productions et l'envie de la clientèle qui est bel et bien invitée à participer au fonctionnement de l'opération baptisée "Paniers du Bistr'os". L'objectif est d'atteindre une vingtaine de consommateurices.

Il pourra y avoir aussi régulièrement des animations les jours de distribution des paniers, comme des conférences ou des projections autour des enjeux de l'alimentation.

Le 26 mai 2026, c'est le lancement, avec soirée dégustation et signature des premiers contrats à partir de 18h. Et le 2 juin 2026, la première livraison des paniers interviendra pour une période test de trois mois.

Pour s'informer : paniersdubistros@tutamail.com