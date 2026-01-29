Puisque les avantages de l'alimentation biologique sur la santé sont désormais bien établis scientifiquement, des médecins ont lancé des opérations "ordonnances vertes" dès 2022. Dans le Finistère, la Maison de l'agriculture biologique et la Communauté des professionnels de santé du pays de Fouesnant expérimentent une action en direction des femmes enceintes.

Des liens clairs entre santé humaine, perturbateurs endocriniens et pesticides

Les études scientifiques se multiplient et elles sont sans ambiguïté. Manger bio est un atout santé. Ou plus exactement, les liens sont forts entre les substances présentes dans les aliments non biologiques et bon nombre de maladies : l'étude Inserm de 2021 met en évidence les corrélations fortes entre l’exposition aux pesticides et six pathologies : lymphomes non hodgkiniens (LNH), myélome multiple, cancer de la prostate, maladie de Parkinson, troubles cognitifs, bronchopneumopathie chronique obstructive et bronchite chronique. Les perturbateurs endocriniens (qui ont un impact sur notre système hormonal) sont aussi pointés pour leur responsabilité dans de multiples maladies, mais aussi l'infertilité et autres troubles du système reproducteur. On pourrait ajouter l'étude récente sur l'alimentation ultra-transformée et 12 problèmes de santé dont le diabète de type 2, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, la dépression et la mortalité prématurée toutes causes confondues.

L'association AMLP (Alerte médicale pesticides) se mobilise dans les médias et elle a aussi créé en 2022 à Strasbourg une action qui se diffuse petit à petit dans toute la France : les "ordonnances vertes". L'idée est simple : sensibiliser les populations vulnérables, et en particulier les femmes enceintes, pour les inciter à se tourner vers l'alimentation bio, en "prescrivant" cette dernière ; avec des ateliers à la clé et des bons d'achat ou des paniers hebdomadaires.

Ateliers et bons d'achat de produits bio pour les femmes enceintes du pays fouesnantais

Dans le Finistère, la Maison de l'agriculture biologique et le Groupement des agriculteurs bio et la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) du Pays fouesnantais travaillent ensemble sur un projet qui se concrétise en 2026. Le programme vise les femmes enceintes de 10 à 12 semaines qui sont invitées à consulter leur médecin qui réalise une "ordonnance verte" si elle le souhaite. La suite du parcours se traduit par deux ateliers pratiques à suivre obligatoirement (par la femme enceinte ou un co-parent), le premier sur les perturbateurs endocriniens (alimentaires, cosmétiques ou autres), le second sur l'alimentation biologique. Chaque participante reçoit l'équivalent de 200 € de bons d'achat à faire valoir pendant six mois dans sept points de vente : directement dans des fermes, sur des marchés ou dans des magasins spécialisés. Une soixantaine de femmes enceintes du pays fouesnantais pourraient être touchées par le programme qui a commencé en ce début 2026.

La Maison de l'agriculture bio mène par ailleurs d'autres actions similaires en Bretagne, notamment avec la Ville de Brest.

Changer les habitudes de consommation et prévenir de graves maladies, coûteuses pour le système de soin

L'idée est, au-delà de l'opération, de faire progresser la connaissance de l'effet de l'alimentation sur la santé, et de changer les habitudes et comportements de consommation à long terme, y compris auprès de publics peu sensibles aux questions liées à l'environnement. Il s'agit de prévention santé et les sommes consacrées à ce type d'opération sont bien moindres que celles qui seront consacrées à soigner les personnes malades. Cependant, indirectement, les "ordonnances vertes" encouragent aussi la production agricole biologique et l'évolution du modèle agricole.