ONIRI – un voyage sonore et poétique

ONIRI est un projet artistique qui imagine le monde de demain à travers un archipel fictif né dans la deuxième partie du XXIème siècle. Le spectacle mêle voix, chant, musique et lumière pour faire émerger des récits, portés par les visions du futur de celles et ceux qui les habitent.

Engagé dans une démarche écologique forte, ONIRI se déplace à vélo ou à la voile et fonctionne avec une consommation d’énergie minimale. Le projet s’adapte à tous les lieux — établissements scolaires, quartiers ou espaces naturels — en prenant le temps de rencontrer les personnes et les habitants.

Lors de leur passage au collège Louis Hémon à Pleyben, Juliette Guignard et Ezra ont mené des ateliers. Les élèves du dispositif ULIS ont rencontré les artistes, découvert leur démarche et participé à une réflexion sensible sur le futur, l’écologie et la création artistique.