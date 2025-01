Ève Parodi, psychomotricienne indépendante est aussi active sur le plan associatif. Elle a créé On se rencontre à Carhaix pour que les personnes isolées se retrouvent chaque mardi autour d'un repas, voire d'un goûter.

Le site internet de l'association On se rencontre à Carhaix

Récemment installée comme psychomotricienne indépendante, Ève Parodi met aussi ses compétences professionnelles au service des autres de façon bénévole. Elle a donc créé l'association On se rencontre pour permettre aux personnes isolées, fragilisées par une maladie, la précarité ou l'âge, de retrouver une vie sociale.

L'importance des liens sociaux pour aller bien

De par son métier, Ève sait parfaitement que les contacts et les échanges favorisent un bien-être qu'aucun médicament ne remplacera. Or, dans le centre du Finistère, les structures officielles et professionnelles sont moins nombreuses que dans les villes comme Quimper ou Brest. Elle a donc lancé un premier cercle On se rencontre à Carhaix.

Chaque mardi de 11h30 à 14h, les personnes qui le souhaitent se retrouvent dans un restaurant de la cité du Poher, accompagnées par les 5 bénévoles, dont Ève (on paie son repas). Après le déjeuner, la salle du Chêne accueille celles et ceux qui le souhaitent pour des discussions sur l'actualité ou des jeux autour d'un café et de gâteaux. Il n'y a pas d'exercices programmés ni d'entraînement à la mémoire. Le seul fait d'être ensemble dans la bonne humeur a déjà permis à certaines ou certains de progresser (en mobilité ou en capacités cognitives).

Oxygène pour les personnes et leurs proches

En outre, chaque mardi, les proches qui aident les personnes peuvent les laisser au club adapté en toute confiance et profiter d'une pause. Les bénévoles comme Ève peuvent aussi répondre à leurs questions le cas échéant.

L'association accepte les dons pour améliorer son fonctionnement, n'hésitez pas à contribuer !