"On se dit à bientôt" : rencontres au foyer de vie à Prat Maria

"On se dit à bientôt...", c'est le titre choisi collectivement à la fin de notre rencontre !

Un épisode qui raconte des rencontres au foyer de vie de Prat Maria, des moments partagés, des parcours de vie, des parcours professionnels; un épisode qui donne à entendre des voix feutrées, des voix d'ailleurs, des voix douces, hésitantes, souriantes.

Le foyer de vie, c'est un lieu où vivent des retraité.es d'ESAT, géré par la Fondation Masse Trevidy; c'est un lieu de vie ouvert aux autres. Pendant un mois, chaque mardi matin et chaque jeudi après-midi, des jeunes de la Mission Locale sont venus découvrir ce lieu de vie, rencontrer ses habitants, un environnement professionnel, expérimenter un autre rapport au temps ... Cette expérience a eu lieu grâce au dispositif An Dreuzell, porté par la fondation Masse Trevidy et plus précisément par Rachel Bily, responsable de service. Ce dispositif est dédié à l'accompagnement soutenu de personnes en rupture sociale, professionnelle.

Autour d'une table, d'un café, d'un repas, on parle, on regarde, on écoute, on apprend des autres, et puis, avec l'habitude, on commence peut-être à se regarder de manière plus

généreuse, on commence à faire, à dire...Dix ateliers ont été proposés pendant cinq semaines. Les participants ont fait des crêpes, suivi des cours de code, découvert des métiers du soin ; ils ont aussi réalisés des portraits croisés. Ils ont pris le temps de se rencontrer, de se poser, de respirer...

