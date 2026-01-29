Les lycéens de Pont-de-Buis à l’antenne : rencontre avec Catherine Lahaye

Au lycée des métiers de l’automobile de Pont-de-Buis, Arona, Kalilou, Mamadou Dian, Mouage et Samba présentent leur première émission.

En amont, ils ont mené un travail de préparation complet : recherche sur l’invitée, mise en commun des informations, rédaction des questions, puis organisation d’un conducteur pour structurer l’interview et l’enchaînement des séquences.

Dans ce premier épisode, ils partent à la rencontre de Catherine Lahaye, née au Cameroun et installée à Vitry-sur-Seine, près de Paris. L’émission s’appuie sur une interview enregistrée après une rencontre au cours de laquelle elle a raconté son parcours et son engagement associatif (théâtre, alphabétisation, aide aux devoirs, accompagnement administratif). Les élèves ont ensuite assuré le lancement de l'émission.

(photo : Gilles Tolle)