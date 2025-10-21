Rencontre à la ferme : les élèves de l’IME de Carhaix interviewent Marie-Anne Sénéchal

Dans le cadre de leur projet radio, les jeunes de l’IME de Carhaix sont partis à la rencontre de Marie-Anne Sénéchal, responsable de la ferme de Kastell Dinn à Rosnoën. Au cœur de cette exploitation pas comme les autres, ils ont découvert le rôle essentiel des animaux dans la médiation éducative.

Durant l’interview, Marie-Anne leur a expliqué comment les animaux deviennent de véritables partenaires de travail au quotidien. Chèvres, moutons, lapins ou encore chevaux ne sont pas seulement là pour être observés : ils participent activement à des ateliers pensés pour aider les enfants, les adolescents ou les adultes à développer leur confiance, leurs émotions et leurs capacités relationnelles. « Les animaux ne jugent pas, ils accueillent tout le monde tel qu’il est », a-t-elle confié aux élèves, qui ont pu poser leurs questions et partager leurs impressions.

Ce moment d’échange a permis de mieux comprendre ce qu’est la médiation par l’animal, une pratique qui consiste à créer du lien entre l’homme et l’animal pour favoriser le bien-être et l’épanouissement. C’est aussi l’occasion de travailler des compétences variées : apprendre à s’occuper d’un être vivant, développer l’attention, la communication, ou encore gérer ses émotions.