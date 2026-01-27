Dans la forêt de Huelgoat : secrets et légendes

Publié le 27/01/2026
Découvrez les chroniques enregistrées dans le studio de webradio du collège Jean Jaurès, à Huelgoat, par les élèves d’ULIS. Au programme : 5 chroniques.

  • La grotte du diable
  • La mare aux fées
  • La roche cintrée
  • La roche tremblante
  • Le gouffre

Ces chroniques parlent de la forêt de Huelgoat et de ses légendes.
Saviez-vous qu’une reine a jeté ses amants à l’eau ?
Saviez-vous que les fées charmaient les habitants de Huelgoat ?
Connaissez-vous la roche qui tremble ?

Écoutez le podcast des élèves du collège Jean Jaurès… sinon vous serez dévorés par des fées, ou férocement battus par des korrigans !

Tous les podcasts :

Le gouffre

Télécharger le podcast

La roche tremblante

Télécharger le podcast

La roche cintrée

Télécharger le podcast

La grotte du diable

Télécharger le podcast

La mare aux fées

Télécharger le podcast