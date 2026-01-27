Dans la forêt de Huelgoat : secrets et légendes

Dans la forêt de Huelgoat : secrets et légendesPublié le 27/01/2026
Découvrez les chroniques enregistrées dans le studio de webradio du collège Jean Jaurès, à Huelgoat, par les élèves d’ULIS. Au programme : 5 chroniques.
- La grotte du diable
- La mare aux fées
- La roche cintrée
- La roche tremblante
- Le gouffre
Ces chroniques parlent de la forêt de Huelgoat et de ses légendes.
Saviez-vous qu’une reine a jeté ses amants à l’eau ?
Saviez-vous que les fées charmaient les habitants de Huelgoat ?
Connaissez-vous la roche qui tremble ?
Écoutez le podcast des élèves du collège Jean Jaurès… sinon vous serez dévorés par des fées, ou férocement battus par des korrigans !
Tous les podcasts :
Le gouffre
La roche tremblante
La roche cintrée
La grotte du diable
La mare aux fées