“C’est quoi ma forêt ?” – Première expérience radio pour les élèves de Huelgoat

Pour la majorité des élèves de l’école de Huelgoat, cet atelier a été leur toute première expérience derrière un micro. L’objectif de cette première étape était simple : lancer une réflexion collective et recueillir leur regard sur cet espace qu’ils voient au quotidien.

À travers des enregistrements, des échanges et des prises de son, les enfants ont partagé ce que représente pour eux cette forêt : un lieu de jeux, de nature, d’imaginaire, mais aussi un environnement à comprendre et à préserver. Ce travail de lancement ouvre la voie à la suite du projet : aller plus loin dans l’investigation, pour raconter la forêt à travers leurs yeux, leurs mots et leurs émotions.