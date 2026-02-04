GEIPAN : enquête au micro, la tête dans les étoiles

Nouvelle émission et nouvelle rencontre pour les élèves du collège Louis Hémon à Pleyben. Habitués à l’exercice radiophonique, ils nous emmènent naturellement à lever la tête vers le ciel en recevant Frédéric Courtade, directeur du GEIPAN.

Avec une interview menée avec sérieux et curiosité, ils posent les bonnes questions pour comprendre ce que fait ce service rattaché au CNES, l’agence spatiale française, et pourquoi il existe.

Le GEIPAN (Groupe d’études et d’informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés) collecte des témoignages d’observations jugées “inexpliquées”, les analyse selon une méthodologie d’enquête, puis publie ses conclusions. Loin des idées reçues (et des petits hommes verts), Frédéric Courtade décrit un travail très concret : recouper les informations, comparer ce qui a été observé à des phénomènes connus et, quand c’est possible, ramener l’étrange à une explication. Une façon rigoureuse d’aborder l’inconnu, et une démonstration, au micro, d’un vrai sens journalistique et d’enquête de la part des élèves.