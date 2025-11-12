Les enseignants passent derrière le micro et rencontrent Solenn Rollando, chargée d’action culturelle à Run Ar Puñs

Une émission réalisée dans le cadre du projet L’Odyssée des Ondes

Une dizaine d’enseignants se sont glissés, le temps d’une matinée, dans la peau d’animateurs radio. Cette expérience originale s’inscrivait dans le cadre du projet « L’Odyssée des Ondes », porté par Transistoc’h, qui permet à différents publics – élèves, jeunes, et désormais enseignants – de découvrir l’univers de la radio, de la prise de son à l’interview. Accompagnés par l’équipe de la radio, les participants ont imaginé, préparé et enregistré une émission complète, consacrée à la vie culturelle du Run Ar Puñs, la salle de musiques actuelles de Châteaulin.

Les nouvelles du Run

En première partie d’émission, Viviane, Cécile et Catherine ont abordé les temps forts de la programmation de fin d’année. L’entretien a débuté sur une actualité importante : la Tournée des Transmusicales ! Solenn a expliqué comment cet événement, s’invitait au Run le 22 novembre, dans le cadre de sa tournée bretonne.

Les échanges ont également permis de faire un tour d’horizon des prochains rendez-vous : concerts, débats, soirées festives, mais aussi projets environnementaux portés par la structure. Le Run s’est engagé depuis plusieurs années dans une démarche écologique ambitieuse, avec un projet d’éco-restaurant, une attention particulière aux circuits courts et la volonté de renforcer le lien entre nature et culture.

L’action culturelle au cœur du Run

Après une pause musicale, Isabelle, Stéphanie, Corinne et Céline ont pris le relais pour explorer la seconde thématique : le métier de chargée d’action culturelle. Solenn est revenue sur son parcours, les évolutions de ses missions et les qualités nécessaires pour faire vivre les projets du Run : écoute, adaptabilité et passion. Solenn a rappelé que malgré ces contraintes, le Run Ar Puñs continue de défendre une culture accessible et inclusive, ouverte à tous les publics, notamment les jeunes et les publics éloignés.

Les prochains rendez-vous

L’émission s’est terminée par un rappel des événements à venir au Run Ar Puñs :

14 novembre : Live au bar – Flobert





20 novembre : Café Réno





21 novembre : Karaoké





22 novembre : Tournée des Transmusicales





27 novembre : Ventoline





29 novembre : Tankus + Heeka (solo)





3 décembre : Marché de Noël





12 décembre : Live au bar





14 décembre : Oniri – concert famille





20 décembre : Adi Shankara + Dub Engine + Mahom

Toutes les infos sur https://runarpuns.com/