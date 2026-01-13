Les élèves de l'IME de Carhaix découvrent le Run ar Puñs

Cette émission réalisée par les élèves de l’IME de Kerampuilh à Carhaix fait découvrir le Run ar Puñs, salle de concert à Châteaulin.

Solène, médiatrice culturelle, y présente le lieu, son rôle d’accompagnement des artistes et les projets menés avec différents publics, dont une future action avec le groupe Ventolune autour de la création musicale. Dans la seconde partie, le groupe Ventolune raconte son parcours, ses influences et sa musique électro-pop mêlant énergie et mélancolie. Les artistes expliquent leur façon de créer et l’importance du Run ar Puñs dans leur développement.