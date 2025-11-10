L’Odyssée des Ondes, l'émission #1

Publié le 10/11/2025
Il n'y a pas d'image pour ce contenu

L’Odyssée des Ondes, c’est un projet radio au long cours, mené par Transistoc’h avec plusieurs établissements scolaires du centre Finistère. Collégiens, lycéens, élèves ULIS, jeunes de l’IME : chacun, avec ses mots, son rythme et son regard, y prend place pour découvrir la radio, interviewer, enregistrer, fabriquer de l’information, et surtout — prendre la parole. La radio devient un terrain d’apprentissage concret et vivant, autant technique que citoyen.

Trois reportages — trois portes d’entrée sur le territoire

Cette émission réunit trois reportages réalisés dans trois contextes différents.

D’abord, la ferme de Kastell Dinn à Rosnoën, où les élèves de l’IME de Carhaix ont interrogé Marie-Anne Sénéchal sur la médiation animale : comment chèvres, chevaux ou lapins deviennent des partenaires de confiance pour accompagner les émotions, l’attention, ou les relations humaines.

Ensuite, les collégiens de Jean Moulin à Châteaulin, engagés dans leur parcours ATE. Ils découvrent ce qu’est une Aire Terrestre Éducative, comment on choisit un espace, comment on l’observe, comment on décide — collectivement — de le protéger.

Enfin, le collège d’Huelgoat pour une première expérience micro : une question simple, mais qui ouvre beaucoup plus large — c’est quoi, ma forêt ? Jeux, souvenirs, magie du quotidien… la forêt devient un univers à décrire, à écouter, à raconter.

Et au milieu — des ruptures inventées : les pubs du futur

Entre les reportages, l’imaginaire bascule vers la science-fiction.

Les élèves du collège Louis Hémon à Pleyben ont imaginé des objets qui n’existent pas encore : lunettes invisibles, chaussures qui vont en classe à ta place… puis ont écrit et enregistré de fausses publicités pour les vendre au monde du futur.

À très bientôt pour la suite.
Et un grand bravo aux élèves !