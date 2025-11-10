L’Odyssée des Ondes, l'émission #1

L’Odyssée des Ondes, c’est un projet radio au long cours, mené par Transistoc’h avec plusieurs établissements scolaires du centre Finistère. Collégiens, lycéens, élèves ULIS, jeunes de l’IME : chacun, avec ses mots, son rythme et son regard, y prend place pour découvrir la radio, interviewer, enregistrer, fabriquer de l’information, et surtout — prendre la parole. La radio devient un terrain d’apprentissage concret et vivant, autant technique que citoyen.

Trois reportages — trois portes d’entrée sur le territoire

Cette émission réunit trois reportages réalisés dans trois contextes différents.

D’abord, la ferme de Kastell Dinn à Rosnoën, où les élèves de l’IME de Carhaix ont interrogé Marie-Anne Sénéchal sur la médiation animale : comment chèvres, chevaux ou lapins deviennent des partenaires de confiance pour accompagner les émotions, l’attention, ou les relations humaines.

Ensuite, les collégiens de Jean Moulin à Châteaulin, engagés dans leur parcours ATE. Ils découvrent ce qu’est une Aire Terrestre Éducative, comment on choisit un espace, comment on l’observe, comment on décide — collectivement — de le protéger.

Enfin, le collège d’Huelgoat pour une première expérience micro : une question simple, mais qui ouvre beaucoup plus large — c’est quoi, ma forêt ? Jeux, souvenirs, magie du quotidien… la forêt devient un univers à décrire, à écouter, à raconter.

Et au milieu — des ruptures inventées : les pubs du futur

Entre les reportages, l’imaginaire bascule vers la science-fiction.

Les élèves du collège Louis Hémon à Pleyben ont imaginé des objets qui n’existent pas encore : lunettes invisibles, chaussures qui vont en classe à ta place… puis ont écrit et enregistré de fausses publicités pour les vendre au monde du futur.

À très bientôt pour la suite.

Et un grand bravo aux élèves !