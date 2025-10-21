À la découverte de l’ATE – Première étape pour les élèves de Châteaulin

Cette émission marque le lancement du projet ATE pour les élèves de Châteaulin. Accompagnés par Maëla Péron, de l’EPAGA, qui sera leur référente scientifique, ils vont devoir, dans les mois à venir, choisir l’Aire Terrestre Éducative qu’ils suivront et étudieront.

Pour cela, deux zones leur seront présentées et ils devront les explorer, les observer et les analyser avant de prendre leur décision finale lors du Conseil de la Terre. Cette première émission n’est donc qu’une étape d’introduction, un moyen de poser les bases de leur démarche et de commencer à se familiariser avec le projet.

Pas question de brûler les étapes : il s’agit avant tout d’ouvrir la réflexion et d’aiguiser leur curiosité. La suite s’annonce riche en découvertes et en apprentissages, au rythme des explorations et des observations de terrain.