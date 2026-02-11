Aire Terrestre Éducative : les élèves du collège Jean Moulin font leur choix

Suite des aventures au collège Jean Moulin : les élèves du dispositif ULIS poursuivent leur projet d’Aire Terrestre Éducative (ATE), un travail au long cours mené sur le terrain et suivi pas à pas en classe.

En novembre et décembre, ils ont arpenté deux zones aux côtés de leur référente scientifique, Maëla Péron (EPAGA). Première étape : le pourtour de la maison de retraite, à proximité du lieu-dit Parc Bihan. Deuxième exploration : un secteur en périphérie du skate park de Châteaulin, rue Marcel Milin. Deux lieux, deux ambiances, et surtout la même méthode : observer, comparer, et se demander ce que ces espaces racontent.

Sur chaque site, les élèves ont analysé l’environnement, relevé la présence (ou l’absence) d’espèces, et évalué le potentiel de chaque zone pour devenir leur ATE. Ces sorties n’étaient pas de simples balades : il s’agissait de regarder autrement, de prendre des notes, de discuter des usages, des contraintes et des actions concrètes que les élèves pourront mener. Juste avant décembre, lors d’un « conseil de la Terre », ils ont finalement tranché : quelle zone serait leur Aire Terrestre Éducative ? Dans cette émission, ils reviennent sur leur cheminement, les observations qui ont compté, et ce qui les a convaincus au moment de faire leur choix.