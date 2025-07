Au café épicerie associatif O p'ti boneur de Botmeur, dans les monts d'Arrée, l'été 2025 est bien animé !

O p’tit boneur c’est le café épicerie associatif de Botmeur, où vous croiserez cet été Tristan qui a terminé sa mission de service civique chez nous et qui est désormais derrière le comptoir :-)

En plus, O p’tit boneur a prévu une saison de réjouissances pour animer l’été 2025 ; ça a commencé en juin et ça continue !

Le 27 juillet 2025, c'est même La grosse journée - c’est le nom de l’événement - avec à l’affiche Glitch, un spectacle proposé par La Brigade d’Irruption d’Utilité Publique qui entend : réveiller l’attention de proximité, surprendre, chatouiller le quotidien, chahuter le dehors, ébranler nos zones de confort, titiller nos habitudes, décaler le geste, révéler l’absurde, interférer avec la routine... tout un programme à voir depuis la boulangerie de Botmeur jusqu’au café O pt’it bonheur en déambulation : à 11h ou à 16h30. Et puis à 18h30, toujours pendant La grosse journée, c'est musique avec La Selva Canta Duo qui vient de Plouguerneau et mélange les sons du Mexique et les sonorités des musiques trad françaises.

Le 7 aout 2025, c’est Obscur Feuillage, un grizzly sous le soleil idéal de Hollywood ! Avec ses Tubes mélodiques et urticants, le groupe plonge avec un savant mélange de finesse et de loufoquerie ses racines dans des univers engagés et décalés.

Le 13 aout 2025, c’est une rencontre autour Des landes et des hommes proposée par c’est le photographe et naturaliste Emmanuel Holder

Diverses animations seront proposées par les habitantes et habitants du 20 au 27 août 2025

Le 31 aout 2025, la Cie Content pour peu présentera Radio volca : du Mât-chinois et de la jonglerie. Porté et animé par la mélopée d’une radio, Ernest, personnage névrosé et sourcilleux, nous entraîne dans son quotidien. Alors que tout semble parfaitement chronométré, l’ordinaire va être bouleversé par celle qui, jusqu’à présent, maintenait le rythme, la radio, entraînant Ernest dans une course frénétique.

O p’tit bonheur de Botmeur continuera à proposer des animations en septembre 2025, on en reparlera !