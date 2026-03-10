Association d'éducation populaire numérique et hébergeur web indépendant en Finistère, Infini a fêté ses 30 ans le 7 mars 2026 et c'est à cette occasion que Séverine Cren a rencontré Marjorie, bénévole d'Infini et Ibrahima, coordinateur du centre social de la Roulotte, partenaire d'Infini.



Infini est une association d'éducation populaire brestoise, militante, libre, solidaire et non marchande. Elle fournit des services d'hébergement web aux particuliers et aux associations.

Par ailleurs, Infini propose régulièrement des animations comme les install party (linux).

Infini a plusieurs partenaires, dont le centre social de Kerangoff, où les salariés et bénévoles font des permanences numériques.

Le centre social mobile intercommunal La Roulotte est un autre partenaire comme l'expliquent Marjorie et Ibrahima. La Roulotte a la particularité de se déplacer pour venir rencontrer le public des gens du voyage à des créneaux bien définis pour les aider dans leurs démarches informatiques, s'ils ont des questions techniques ou pratiques ou rencontrent des difficultés qui concernent les outils informatiques...

La Roulotte et Infini ont un projet ayant pour objectif de familiariser les enfants du voyage de 5-15 ans à l'outil numérique via le logiciel numérique gcompris.

Contact :

Infini

186 rue Anatole France

29200 Brest

https://www.infini.fr/