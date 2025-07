Après une première édition à succès, les Nuits de Kerjean reviennent en cet été 2025 dans le château Renaissance de Chemins du patrimoine en Finistère à Saint-Vougay. Au programme : le son et lumière sur la façade, mais aussi des déambulations musicales, des spectacles vivants et les expositions dans le monument, accessible pour l'occasion !

Le site internet de Chemins du patrimoine en Finistère

Du 9 juillet au 13 septembre 2025, on attend 22 000 personnes au château de Kerjean, joyau de la Renaissance finistérienne, pour la deuxième édition des Nuits de Kerjean, enrichie de nouveautés.

Il y aura 36 soirées festives proposées au public cet été.

Une belle occasion de (re)découvrir les 25 salles du château, de la chapelle au logis seigneurial, et les expositions qui les racontent ; toutes seront ouvertes en soirée. S'y ajouteront des déambulations musicales et des spectacles vivants. La soirée s’achèvera en apothéose avec un spectaculaire son et lumière signé Amaclio, société reconnue pour avoir sublimé des monuments prestigieux comme le Mont-Saint-Michel.

♦ Des déambulations musicales

Au son de leurs curieux instruments : rebec, espinette, percussions et harpe, les musiciens de l’Archanteur font résonner leurs notes dans les jardins intérieurs du château. Une belle immersion dans l’univers sonore de la Renaissance

♦ Dragon, le nouveau maitre du feu

Le spectacle prendra aussi feu, au sens propre, avec les impressionnantes performances du maître de feu Dragon.

♦ Une petite restauration au cœur du Château

Sandwichs, desserts et boissons vous attendent pour une pause simple, légère et conviviale.

♦ Le son et lumière

Réalisé par Amaclio Productions, le son et lumière (identique à celui de 2024) vous transporte à travers de grands tableaux mêlant rêve et histoire : la magie du lieu, un château Renaissance, l’histoire d’une famille, sa biodiversité, son patrimoine. Le tout conté par Athéna, chouette chevêche qui fréquente les courtines de l’enceinte fortifiée du château.

Les Nuits de Kerjean 2025 en pratique : réservation obligatoire

Horaires d’ouverture

Du 9 juillet au 16 août 2025

Mercredi au samedi dès 20h (projection à 22h30)

Du 20 au 30 août 2025

Mercredi au samedi dès 20h (projection à 22h)

Du 5 au 13 septembre 2025

Vendredis et samedis dès 20h (projection à 22h)

Projection d’une durée de 25 minutes

Tarifs d’entrée

Moins de 7 ans : gratuit

Tarif réduit : de 12 à 15€

Plein tarif : 19€

Tarif famille : 40€ (comprenant 2 adultes et 4 enfants)

Réservation obligatoire sur www.cdp29.fr

Boutique-café du château

Point de vente : sandwichs, desserts et boissons