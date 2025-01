L'émission Vous reprendrez bien un peu de science-fiction vous propose cette saison des nouvelles inédites ; ce mois-ci Giacometti vous raconte l'histoire tragique d'un robot entre Etats-Unis et Mexique.

Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

Auditrices, auditeurs de radio évasion bienvenus dans la 5 eme saison de l’emission de SF

5eme déjà ? , le temps passe vite …

Pour cette nouvelle saison , nouvelle formule

Avant je parlais de Sf, dorénavant , je vais faire de la SF

Je me suis lancé dans l’écriture de nouvelles radiophoniques,voila …

A chaque émission je vais vous raconter une histoire originale et je ne vais pas vous le cacher, ça va beaucoup parler de robots !

Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps , voici le premier récit

J’espère que ça va vous plaire

Bonne écoute

Aujourd’hui ,c’est fiction

La SNR , dire que quand on m’a proposé ça , j’ai beaucoup ri…

Mais finalement quelle idée de génie !

C’est bien connu pourtant , pour cacher quelque chose , il faut le mettre en pleine lumière

Depuis le temps que cette couverture tient , c’est remarquable

Comme quoi écouter un comptable ,c’est pas une si mauvaise idée.

Bruit de pas

Toc,toc

Ouverture de porte de hangar

V :Vous n’avez pas été suivi ?

A :S’il vous plait …

V :Méfiez-vous , ne faites pas la même erreur que le baron Vorbreck

A :C’était un incapable prétentieux !

V :Pas vous ?

A :Touché …

V :Le moindre relâchement pourrait nous couter cher

A :J’ai bien fait attention

V :Espérons …, rentrez

Fermeture de la porte

Lumières qui s’allument

A :Ha oui !

V :Vous avez l’air surpris, vous vous attendiez à quoi ?

A :C’est que entre lire un série de chiffre sur un plan et voir un engin de 3 mètres de haut devant soi, il y a comme une différence…

V :C’est vrai que la première fois il peut impressionner

A :Je confirme …

V : tachons de faire vite ,je n’aime pas trainer par ici

A : nerveux ?

V : la discrétion et la rapidité dans ce genre de business sont gages d’une vie longue

A : Et fastueuse ..

V : quelque chose à redire sur le prix peut-être ?

A : non, je vous taquine , mais je ne vais pas me précipiter parce que ce genre d’endroit vous met mal à l’aise

V : je ne suis pas mal à l’aise je vous dit que…

A : oui, je sais discrétion et rapidité

V : ne soyez pas aussi désinvolte , ça vous jouera des tours

A : soupir … ok voyons donc ça . Vous l’avez bien desactivé ?

V : vous me prenez pour un amateur depuis le temps ? . Bien sur que oui . Je n’ai pas envie d’ètre une victime de plus de cette …chose . La liste est déjà bien assez longue

A : moi non plus !, montrez moi le logement du générateur et la clé de bridage

Quelques pas

V : voila le logement et la clé …

A : oui et donc ?

V : quand j’aurai été payé

A : depuis le temps que nous faisons affaire .., quel manque de confiance

V : la confiance dans notre business est un signe de faiblesse , je ne vous fais pas confiance, je vous tolère car vous ne rechignez pas à payer le prix. Vous n’êtes pas le seul sur le marché , je pourrais revendre cette machine à beaucoup de gens.

A :Comme c’est réconfortant de se savoir apprécié à sa juste valeur

V : ne faites pas trop le malin

A : très bien, bruit électronique, voila vous êtes un peu plus riche encore , félicitations

V : Et arrêtez ces remarques déplacées, elles ne font rire que vous

A :ok monsieur le marchand j’arréte

V : mouais, voyons , ok c’est bon j’ai reçu le paiement

A : donc la clé

Fouille dans sa poche

V : la voila

A : merci bien ,j’en ferais bon usage

V : maintenant c’est vous que ça regarde , mon boulot est fini

A : Ce fut un réel plaisir !

V : …

A : a une prochaine fois !

V : ouais, c’est ça … , vous avez une heure pour décamper avec ça , passé ce delai je ne garanti plus rien

Bruit de communication

A : c’est bon vous pouvez venir , oui dans le hangar , vous êtes bien calé sur ma position ?

Bruit de comm

A : très bien ,je vous attends

Il est peut-être temps que je vous présente ma nouvelle acquisition

Vous avez devant vous le robot hégémonique de surveillance et de détection autonome

RhéSEtDA

Les administrations ont toujours un faible pour les acronymes

C’est le dernier élément d’une longue lignée de systèmes de surveillance qui ont jalonné une histoire non moins longue de politique d’immigration

L’élément déclencheur de cette entreprise fut le choix du président Trump de construire un mur entre les Etats-Unis et le Mexique en 2017

Ce premier jet a tourné court ,stoppé par la président Biden

Mais l’idée a commencé à germer et ce mur avec tout ce qu’il implique a ressurgit mais avec des bases saines cette fois , avec beaucoup de guillemets sur les bases saines

C’est en 2040 avec l’élection du président républicain Turner que le programme Barricade a été concrétisé

Dans ce programme en plus du mur , été prévus les dirigeables dotés d’équipements optiques.

J’y reviendrais sur ces dirigeables

Mais aussi les radar terrestres ,les capteurs sismiques, les points de passage contrôlés , et les tourelles de défense active.

Dans le genre euphemisme , on a affaire a de la haute couture

Les TDA, encore un acronyme, n’étaient rien de moins que des anciennes tourelles de blindés équipées de canon multitubes rotatifs , crachant 6000 obus à la minute.

Ce qui pouvait arrêter et a arrêté les divers véhicules suicides lancés contre le mur

Et créant de fait un no man’s land d’environ 1 kilomètre de large tout le long de la frontière

No man’s land appelé aussi la Zone

Quan on y pense ,c’est quand même dingue que le gouvernement mexicain ait autorisé les américains a truffer d’obus à l’uranium appauvri le moindre véhicule se promenant à moins d’1 kilomètre du mur.

A l’époque ils étaient moins regardant mais aussi corrompu jusqu’à l’os

Ha oui les dirigeables !

Bonne idée en ces temps de pénurie de carburant

Mais des cibles de choix pour les passeurs qui se faisaient un plaisir de les abattre pour pouvoir prosperer en paix

Après les premiers balbutiements ce sont devenus de véritable fortins volants avec pléthore de missile de contre-mesures

Dans le budget du Mur , ils occupaient la deuxième place après les robots

Et donc les robots

Au début il s’agissait de simple engins à roues et dirigés depuis le QG de la police des frontières qui de police n’en avait plus que le nom soit dit en passant

C’était une nouvelle force armée tout simplement qui dans les 10 dernières années de son existence a fait plus de victimes que les forces armées classiques sur leurs différents théâtres d’opération.

Pour en revenir aux robots, ils étaient au début de simples modèles dérivés des rover envoyés sur Mars.

Ce qui a déclenché une levée de boucliers de la part des concepteurs des dits rover qui n’étaient pas ravis de voir les descendants de leurs créations remplir des missions beaucoup moins pacifiques

Mais ces robots à roues n’étaient pas optimisés pour le désert ,trop fragiles et facilement piégés dans le sable, ils devenaient alors des cibles de choix pour les passeurs.

Voyant leur busines fondre comme neige au soleil ,ils ne laissaient pas passer une occasion de faire un carton sur les pauvres machines

Comme toujours dans ces cas-là, ce fut le début d’une course à l’armement ,une lutte entre le glaive et le bouclier.

Les roues furent vite mises au rebut et les premiers robots quadripèdes sont apparus.

Cette étape qui paraissait surtout technique et qui fut franchi en 2065 pile le jour du 25 ième anniversaire du Mur

On est passé d’un robot visuellement sympathique à une machine qui commençait à avoir des allures et une démarche organiques voir animale

Voir ces quadrupèdes sortir de leur boite et filer dans le désert, un peu comme un animal sauvage à qui l’on rend sa liberté est un spectacle comment dire, déroutant

Dans l’opinion publique ce changement technique fut un réel tournant dans sa perception du phénomène migratoire

Au départ c’était un peu comme des voiturettes téléguidées qui patrouillaient dans le désert, maintenant c’était des sortes de gros insectes qui sillonnaient la zone frontalière.

Les témoignages des migrants arrêtés étaient symptomatiques d’un changement de ton , les quadrupèdes leur faisaient peur , bien au-delà du fait qu’ils été repérés et bientôt interpellés

Cet effet psychologique, bien que non anticipé a beaucoup plu aux décideurs américains

A tel point qu’un concours officieux a été lancé entre les différentes équipes qui géraient les quadrupèdes pour les customiser en de bêtes effrayantes

L’équipe « gagnante » de ce concours se voyait offrir par les autres un tonneau de téquila et un repas dans le meilleur restaurant tex-mex de la région

Affligeant…

La réponse des passeurs ne se fera pas attendre et eux aussi vont lancer un concours

Ils payeront grassement celui ou ceux qui réussiront a capturer un quadrupède pour l’exhiber comme un trophée de chasse

C’est à la quatrième tentative qu’un quadrupède sera capturé « vivant » , les 3 premières ne parvenant qu’à endommager les machines qui rentreront fissa dans leur box.

Les images du robot errant sans but dans une arrière-cour au Mexique et pour cause il était hors de portée du QG , ont un peu ébranlé l’assurance des responsables de la police des frontières.

Pour laver l’affront le patron de la police des frontières , le Marshall Averty lors d’une conférence de presse annoncera que les quadrupèdes seront dorénavant équipés d’une charge explosive

Le robot qui se trouvera hors de portée de son pilote déclenchera la charge pour ne laisser que des débris à ses ravisseurs et sous -entendu qu’il ne resterait que de débris des ravisseurs également

Le cynisme poussé à son paroxysme.

Et vous la voyait venir la boulette

Un robot victime d’un bug, qui va sortir de sa zone et se retrouver dans un village mexicain.

Robot qui explosera en touchant 8 innocents.

Donc exit les charges explosives

Mais arrivée des bipèdes

On peut légitimement se poser la question du pourquoi opter pour des bipèdes ,qui semblent intuitivement moins stables que les quadrupèdes

Les tests ont montré que la station debout et plus efficace , un joli clin d’œil du hasard à l’évolution de l’homme.

Le progrès régulier dans le domaine du mouvement artificiel a aussi permis cette nouvelle étape.

De plus ces modèles plus hauts avaient une portée plus grande de détection.

Et ce fut la longue succession des modèles de plus en plus puissants

Au début de l’initiative tous les modèles étaient télécommandés

Mais le nombre hallucinant de machines sur le terrain , environ 2500 robots en même temps, demandait logiquement un nombre tout aussi ridicule d’opérateur.

Et détail technique, cela engendrait un flux de transmissions quasi impossible a traiter, sans compter les chevauchements de fréquence.

En 2071 , le premier modèle doté d’une IA est déclaré opérationnel.

Ce fut un bond en avant formidable pour la création de machines autonomes et toute l’industrie de la robotique se développa de manière exponentielle.

Mais ,même si les machines vivaient leur vie sur le terrain , il fallait toujours quelqu’un pour vérifier ce quelles voyaient.

Un seul opérateur pouvait gérer plusieurs machines mais la charge de travail était toujours très importante.

Ce fut l’avènement de l’IA maitre par rapport aux IA esclaves des robots.

Jéricho ,c’est le nom de l’IA maitre a été officiellement été émancipée le 4 juillet 2073

Au début elle était en mode apprentissage et demandait régulièrement l’intervention de régulateurs humains pour faire le distinguo parmi les alertes reçues

Et bientôt , elle ne demanda plus rien aux humains et géra le Mur de manière je cite « parfaite et même au-delà des espérances »

Elle fut même mise à contribution pour l’élaboration des générations suivantes de sentinelles robotiques

C’est même elle qui détint la maternité de la serie des RHésSEtDa

Il y en eu 4 générations

Jusqu’au modèle qui se tient devant moi

Comme vous n’avez pas encore de documents à son sujet je vais vous le décrire/

L’engin mesure 3 mètres de haut pour 1.20 mètre de large

Son architecture est plutôt simple

Le cœur du système est une sphère d’environ 80 centimètres de diamètre sur laquelle sont fixés de part et d’autre ses jambes

Les jambes sont des plaques d’a peu près 50 centimètres de large et 3 mètres de long

Chacune est fixée sur la sphère par un axe sur l’équateur de celle-ci

Au repos, comme il est devant moi , les jambes forment un angle de 30 degrés , cette position est très stable par temps calme.

En cas de vent fort un gyroscope dans la sphère apport des micro-corrections pour garder l’équilibre de l’ensemble.

Sur ce qu’on peut appeler l’avant du robot on trouve une sorte de crète verticale qui démarre un peu après le sommet de la sphère et qui finit devant en porte-à-faux.

Ce « nez » comme il a été surnommé par les techniciens accueille les principaux capteurs.

Cette version la quatrième donc fut surnommée Giacometti.

C’est un opérateur un peu plus calé en histoire de l’art que ses collègues qui lui attribua ce sobriquet

Il fait référence à un sculpteur peintre et graphiste né au début du 20 -ème siècle et qui a entre autres réalisé des sculptures en bronze qui figurait un homme filiforme qui marche .

Ce RhéSEtDa est entièrement noir , livrée peu commune pour cette série de robot

Ils étaient principalement peint couleur sable ,logique

Des prototypes furent équipés d’un camouflage actif mais le développement de ce camouflage a été brutalement interrompu par la situation que vivait alors les Etats-Unis.

Comme je l‘avais évoqué plus tôt , la première pénurie de pétrole avait mis un cout d’arrêt partiel aux activité aériennes opérationnelles et les dirigeables avaient retrouvé leur utilité.

Cette première avait duré environ 4 ans à partir de de 2053.

Le développement du pétrole de synthèse de deuxième génération avait permis de retrouver un semblant de croissance aux Etats-Unis

Pendant quelques années du moins.

Déjà la première pénurie avait instillé dans les esprits l’idée que le pétrole ne tarderait plus a disparaitre

C’était une arlésienne cette hypothétique fin du pétrole, on en parlait depuis très longtemps

En l’an 2000 on annonçait sa fin dans les 20 prochaines années

La fin de la première pénurie a été le point de départ d’une course effrénée.

Pour trouver une solution de dépannage, une autre solution pour le long terme et surtout pour savoir qui mettrait la main sur les derniers hectolitres.

Car même si on avait des palliatifs, psychologiquement , chacun voulait être le dernier à bruler les derniers litres de pétrole.

Mais tout ça c’est une autre histoire

Quand vint la deuxième pénurie, les états les plus dépendants pensaient être prêts

Ce ne fut pas le cas.

Les bio plastiques, les piles a combustible , les véhicules électriques n’ont pas suffi à encaisser le choc.

Les états-unis ne furent pas les premiers a morfler mais ce sont eux qui ont le plus méchamment pris.

Plus haut on se trouve, plus dure est la chute.

2075 vit ,ce qu’un journaliste a appelé la bascule

Depuis quelques années le mouvement migratoire depuis le Mexique diminuait

Sans pétrole les Etats-Unis devenaient moins séduisants

Et donc en 2075 ,fin du pétrole et fin du rêve américain.

En avril de cette année , aucuns migrants ne tenta de passer le Mur

Ce n’était jamais arrivé

Par contre un léger mouvement de sorties du territoire américain commença a se faire sentir

D’abord ce sont les derniers arrivés qui ont décidé de repartir

Ensuite les migrants les plus intégrés et même certains citoyens américains

En juin, le ruisseau devint fleuve

Le Mexique qui passait pour être mou du genou par rapport à l’ogre américain au vu de toutes les couleuvres qu’il avait du avaler, se dévoila

Tranquillement mais surement, le pays avait préparé la fin du pétrole d’une manière plus intelligente

Pas en s’éparpillant dans des projets high-techs illusoires et inefficaces

Il a choisi la solution basse

Un retour aux fondamentaux, à la rusticité histoire de ne pas trop plier sous le choc de la pénurie totale

Ces dernières années la pays avait paru dépassé par le changement à venir ,comme quelqu’un qui se roule en boule dans un coin en attendant que le problème passe.

Ils ne sont pas nombreux les pays a avoir choisi cette technique voire même aucun dans le monde occidental

Mais ce fut payant

Et maintenant le Mexique tenait sa revanche

Et il était bien décidé a faire payer les Etats-Unis , ses décennies d’arrogance.

A la fin de l’année 2075 les candidats à l’exil vers le Mexique venait de plus en plus loin au nord.

Et il n’était pas question d’accepter tout ce monde sans broncher

Hasard ou pas ,le 10 janvier 2076 ,une attaque informatique va cibler le système de gestion du Mur pour retourner l’installation contre ceux qu’il était censé protéger

On ne connaitra jamais l’origine de cette intrusion

Mais les conséquences ont été visibles par le monde entier

Les Etats-Unis un poil désorganisés par la pénurie ont vu le départ de toute cette population vers le Mexique comme un bienfait

Déjà les migrants qui n’étaient pas le bienvenus repartaient mais en plus les américains officiels qui partaient étaient autant de personnes an moins à gérer dans une telle situation.

Avec également le secret espoir de « coloniser » le nord du Mexique pour profiter de la résilience mexicaine.

Mais cette opportunité fut douchée le fameux 10 janvier 2066

L’attaque informatique désigna au système de défense du Mur toute personne se trouvant dans le no man’s land comme une cible

Ce jour là le flux de candidats au départ était très important ,les portes étaient grandes ouvertes vers le Mexique.

A 8h45 , l’attaque informatique commence

A 8h47 et 45 secondes le virus prend le contrôle du système de détection

Alertés pas les dirigeables, les robots patrouilleurs dans les rangs desquels on trouve le RHéSEtDA se déploient a toute vitesse

Ils commencent à pointer toutes les personnes qui se trouvent dans le no man’s land.

l’IA qui gère l’armement commence a faiblir mais tient le coup.

Plus pour très longtemps, les verrous sautent les uns après les autres

Ironiquement, aucun système de coupure manuelle n’a été intégré pour ne pas mettre en péril l’efficacité du Mur , par peur d’une intervention humaine maladroite ou malveillante.

C’est à 8h53 et 14 secondes que les opérateurs du Mur assistent impuissants à l’écrasement de l’IA.

Ces mêmes opérateurs assisteront également au démarrage de la procédure de mise a feu de tout l’arsenal du Mur qui commencera 23 secondes plus tard.

Les tourelles avec leurs cannons multitubes ouvrent le feu en premier

Les 1400 tourelles vont œuvrer de concert pour atteindre toutes les cibles désignées

Ce sont 140 000 obus de 30 mm qui vont labourer la zone chaque seconde que va durer le déluge de feu

Plusieurs témoins diront avoir entendu le crépitement des armes à plusieurs dizaines de kilomètres du Mur

Déluge qui va durer 179 secondes , le temps nécessaire pour vider les stocks de munitions.

Le nombre de personnes présentes dans la zone à ce moment précis n’est pas connu, on l’estime toutefois à environ 85 000.

Pas une seule ne sortira vivante de la zone

Pour les matheux un poil pervers , ça fait une moyenne de 294 obus par cible

Certains des opérateurs présents lors de l’attaque du virus et qui ne sont pas devenus fous, racontent que l’IA a été comme prise par une démence et a tenu a éradiquer tout ce qui se trouvait là.

Même les robots ont fait les frais de cette furie , pas un ne sera retrouvé intact.

Mis à part l’exemplaire qui est là devant moi.

La topographie de la zone en sera même modifiée, les photos aériennes montrent une bande totalement dépourvue de végétation sur 1 kilomètre de large tout le long du Mur.

Le choc fut bien évidemment mondial et ce qui restait de l’armée américaine fut chargée de détruire le Mur.

La petite histoire retiendra que les dirigeables ont été abandonnés à leurs sort et que pendant des années ils divagueront au-dessus des Etats-Unis

Comme pour rappeler le massacre dont ils furent à la fois complices et témoins.

Vous allez me demander pourquoi cet intérêt morbide envers le reliquat d’une des plus grandes tragédies humaines.

C’est le souhait de perpétuer dans la mémoire collective l’existence de ce genre d’évènements

Pour éviter qu’ils ne fassent les frais d’une possible censure de personnes soucieuses de ce qu’elles pourraient laisser à la postérité.

Une épée de Damoclès mémorielle en quelque sorte….

La page Facebook de VRSF