Jeudi 20 juin 2024, dans la grande salle de spectacle était présentée au public la programmation de la saison 2024-2025 du Théâtre de Cornouaille. Une programmation variée, engagée auprès des artistes et de la création. Une programmation ancrée dans le territoire aussi, qui tend à rassembler le public le plus large possible et qui affirme l'importance du théâtre comme un espace où se réinventer, revisiter nos récits, en créer de nouveaux, se laisser traverser et déplacer.

Regard sur la saison passée : une année de succès pour le Théâtre de Cornouaille

La saison 2024-2025 a attiré encore plus de spectateurs que la saison précédente (+ de 47000 entrées contre 46 000 l'année 2022-2023).

Quelques moments marquants : Zaho de Sagazan qui a enflammé la salle debout, le concerto pour Bagad pour qui a réuni sur scène 80 musiciens du Bagad de Quimper et de l'Orchestre National de Bretagne, ou encore le cabaret de carton Les Gros patinent bien qui a ressemblé plus de 3500 spectateurs sur les 5 soirées de représentation.

L'itinérance de spectacle a été développée la saison passée, en particulier avec le festival Circonova qui était implanté dans 12 communes de Cornouaille ; ce qui a permis de toucher un public plus large et de proximité.

Sur la totalité saison en entier, ont été programmés : 12 spectacles en itinérance et 52 représentations sur 16 communes du Finistère.

Du point de vue de l'accessibilité, en septembre 2023, le théâtre a mis en place l'amplification du son des salles de spectacles et ouvert la réservation de boitiers de réception pour les spectateurs mal entendants (grâce au financement du ministère de la Culture). Plus de 150 réservations de boitiers ont été faites sur la saison. Les spectateurs qui ont bénéficié de ce dispositif ont témoigné de leur plaisir à retrouver le chemin du théâtre.

Le théâtre continue par ailleurs de progresser sur ses tarifs étudiants. Ces derniers ont été cette saison généralisés : les étudiants qui viennent pour 3 spectacles ou plus paient 5 euros par spectacle. Ceci a été rendu possible par un partenariat avec le service culturel de l'UBO. Le renouvellement et la diversification du public font partie des missions de la Scène Nationale. Le travail se fait sur le long terme qui se fait par petites touches.

Le travail auprès des scolaires est en outre mené par l'équipe des relations publiques du Théâtre. Les élèves viennent en soirée et non en séance scolaire. Ils participent ainsi au rituel du théâtre. Les élèves font un travail sur les spectacles avec leurs enseignants et participent pour certains aux ateliers artistiques organisés par le Théâtre de Cornouaille.

Sur les 5800 Pass Cornouaille vendus, environ 1000 correspondent à des parcours de spectateurs scolaires (collégiens et lycéens). Près de 200 étudiants ont pris un abandonnement pour la saison 2022-2023. Ce chiffre est en constante augmentation.

Le Directeur du Théâtre de Cornouaille, Vincent Léandri, loue les mérites et la foi au travail de son équipe et la ferveur du public. C'est ce qui selon lui permet de résister à la dureté des temps. Aujourd'hui, approximativement 60 % des scènes nationales sont déficitaires. Ce n'est pas le cas du Théâtre de Cornouaille.

Une saison 2024-2025 sur les ailes de l'oiseau tempestaire

En couverture de saison, on retrouve cette saison une photo de l'oiseau tempestaire de Vincent Fournier. L'oiseau tempestaire a un pouvoir magique : il crée de la musique avec les filaments au bout de sa queue : à l'extrémité de sa queue se trouve une tresse multicolore dont chaque extension filamenteuse vibre au contact du vent et produit une note de musique.

Cette photo fait partie du projet Auctus Animalis, fable initiatique, photographique et sonore imaginée par Vincent Fournier et le compositeur Sébastien Gaxie. Le projet a remporté le Prix Swiss Life à 4 mains 2022-2023.

Crédits photo : © Vincent Fournier

Une programmation résolument tournée vers la création

Dans un contexte de récession, et de chute des budgets de la culture, le Théâtre de Cornouaille souhaite renforcer son soutien à la création.

Cette saison, trois créations vont ainsi être portées et s'inventer au Théâtre de Cornouaille.

Vers les Métamorphoses – Etienne Saglio

Basé à Rennes, Etienne Saglio est reconnu pour ses compétences en magie visuelle. Il fabrique des machines, marionnettes et automates et invente ainsi un théâtre d'images ;

Dans ce spectacle, Etienne Saglio s'engage dans un périple magique et explore les archaïsmes de l'humanité, la quête de soi, notre relation aux autres et notre besoin de transformation. Changer de forme, devenir chien ou oiseau, s'autoriser à être multiple.

Le spectacle sera présenté en ouverture de saison – du 1ᵉʳ au 3 octobre 2024.

Crédit photo : © Benjamin Guillement

Macbeth - David Gauchard

David Gauchard est artiste associé du Théâtre de Cornouaille depuis la saison 2018-2019.

Macbeth, c'est la pièce maudite de Shakespeare, celle de l'ambition débridée, de l'ivresse du pouvoir et de la folie meurtrière. C'est la pièce des sorcières et de la forêt qui avance.

David Gauchard s'est notamment fait connaître à travers ses mises en scène des traductions d’André Markowicz, de Shakespeare : Hamlet en 2004, Richard III en 2009, Le songe d’une nuit d’été en 2012.

Dans son travail, David Gauchard, croise les champs artistiques et les médiums : auteurs, traducteurs, comédiens, musiciens, chanteurs lyriques, artistes graphiques et photographes collaborent ainsi à ses spectacles.

→ Site de la compagnie de David Gauchard, l'Unijambiste : https://www.unijambiste.com/

L'adaptation qu'il proposera de Macbeth sera musicale, poétique, explosive et radicale ; Elle empruntera à la musique électronique et au beat de la langue. On retrouvera sur scène le musicien et chanteur ARM dans le rôle éponyme et la comédienne et chanteuse Marina Keltchewsky dans le rôle de Lady Macbeth.

Dans le cadre de ce projet, David Gauchard s'est associé au traducteur André Markowicz, qui présentera sa traduction de Macbeth dans le cadre d'une conférence qui se déroulera un mois avant la représentation.

La pièce Macbeth est programmée du 5 au 7 novembre 2024.

Crédits photo: © Dan Ramaën – Gildas Raffanel – Benjamin Le Bellec

Fiskal - Compagnie C'hoari

C'hoari est un duo de danseuses d'origine bretonne. Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry qui mêle dans leurs créations danse contemporaine et danse bretonne.

Pour ce spectacle Fiskal, elles ont choisi de s'intéresser au skateboard. Fiskal est le fruit d'une rencontre des deux danseuses avec deux skateurs : Damien Thébaud et Basile Danet.

Le spectacle sera présenté du 25 au 27 février 2025 au Théâtre de Cornouaille.

À noter : en ouverture de saison, le duo C'hoari présentera une autre de ses créations : Distro, dans laquelle Pauline et Nolwenn dansent l'ambiance des bistrots populaires bretons. Rendez-vous le 27 septembre 2024 sur le parvis du Théâtre de Cornouaille. Le spectacle est gratuit.

→ Site de la compagnie C'hoari : https://www.choari.com/

Une ouverture à l'international

Cette saison, nous partirons en Chine avec le Tao dance Theater qui présentera les 15 et 16 novembre 2024 les ballets 13 et 14 : un dytique dont les titres désignent le nombre d'interprètes.

Rigueur hypnotique et intensité du mouvement caractérisent les spectacles du Tao dance Theater.

Dans la première pièce, hommes et femmes vêtus d'amples tenues beiges évolueront au fil de cycles ondulatoires. De l'ensemble d'abord soudé naitront duos et solos au gré des interactions des danseurs.

Dans la seconde pièce, les danseurs exploreront l'espace-temps, les mouvements joueront sur les ruptures sur une musique minimaliste composée par le chorégraphe du spectacle, Tao Ye.

Crédits photo : Duan Ni

Nous voyagerons aussi…

… en Guinée avec le spectacle de cirque Yé!(l'eau) présenté par le Circus Baobab, du 11 au 13 janvier 2025

… en Israël avec le spectacle Pli (Inbal Ben Haim), les 22 et 23 janvier 2025

… au Mali avec le concert de jazz Kogoba Basigui (Red Desert Orchestra/Kaladjula Band), le 4 février 2025

… au Portugal avec le spectacle de danse Carcaça (Marco da Silva Ferreira), du 10 au 12 mars 2025...

… et dans d'autres contrées encore …

La Bretagne toujours représentée

Un spectacle sera joué en langue bretonne : Nos voies lactées. L'auteur, David Whal, s'est associé à la compagnie de théâtre brestoise Piba pour remonter la piste du lait. Ce spectacle en partenariat avec l'Arthémuse à Briec sera traduit simultanément en langue française et en langue des signes. A voir le 28 février et le 01 mars 2025 à l'Arthémuse.

On retrouvera cette saison So Breiz'h, en partenariat avec le festival de Cornouaille. Trois concerts seront proposés le 21 mars 2025 : Iskis, Huñvre (Ivarh) et Ar Preñv Glas (Nolwenn Korbell).

La violoncelliste Astrig Siranossian et l'Orchestre National de Bretagne rendront hommage à deux œuvres orchestrales intégrant les cultures et légendes d'Arménie et à la musique traditionnelle arménienne avec le concert Etoiles arméniennes, le 2 décembre 2024.

La poursuite de partenariats de programmation

Les choix établis en partenariats représentent un peu plus de 30 % de la programmation du Théâtre de Cornouaille.

Parmi les partenaires de l'institution, on retrouvera notamment cette saison :

Très Tôt Théâtre , avec 4 rendez-vous : Natchav (LesOmbres Portées), du 12 au 14 décembre 2024 ; Cœur avec les doigts (Enora Boêlle / Le Joli Collectif), le 16 décembre 2024 ; Valse avec W (Marc Lacourt et Ma Compagnie), les 18 et 20 décembre 2024 ; Des Chimères dans la tête (Sylvain Groud/ Françoise Pétrovitch / Hervé Plumet), les 26 et 27 mai 2024) ;

, avec 4 rendez-vous : (LesOmbres Portées), du 12 au 14 décembre 2024 ; (Enora Boêlle / Le Joli Collectif), le 16 décembre 2024 ; (Marc Lacourt et Ma Compagnie), les 18 et 20 décembre 2024 ; (Sylvain Groud/ Françoise Pétrovitch / Hervé Plumet), les 26 et 27 mai 2024) ; Les Aprem'Jazz, avec trois rendez-vous : deux à Quimper (le 12 octobre 2024), S.H.A.M.A.N.E.S (Anne Pacéo) et le 4 février 2025, Kogoba Basigui (RedDesert Orechestra/Kaladjula Band) et un rendez-vous à Pont-l'Abbé (le 10 décembre 2024, Phoenix , (Grégory Privat)).

avec trois rendez-vous : deux à Quimper (le 12 octobre 2024), (Anne Pacéo) et le 4 février 2025, (RedDesert Orechestra/Kaladjula Band) et un rendez-vous à Pont-l'Abbé (le 10 décembre 2024, , (Grégory Privat)). Les Maisons de quartiers, plus particulièrement a MPT de Penhars qui accueillera en résidence la pianiste Jeanne Bleuse, artiste asociée du Théâtre de Cornoauille. Jeanne Bleuse et son équipe y présenteront leur concert et animeront des ateliers avec les habitants du quartier. Le Terrain Blanc accueillera également le spectacle Le chant du père de Hatice Özer, les 20 et 21 mars 2025. L'équipe du spectacle animera plusieurs ateliers à l'attention des habitants du quartier.

Et d'autres évènements encore

Côté musique : Clara Ysé qui donnera le concert Oceano Nox le 5 octobre 2024 ; L'Abécédaire musical proposé par Jeanne Bleuse et Julian Boutin/Cie La Vagabonde, du 14 au 18 octobre 2024, L'opéra Carmen. chanté et raconté par Rose Mary Standley, du 4 au 6 mars 2025 ; Birds on a Wire (Rosemary Standley et Dom La Nena/Scénographie : Etienne Saglio), le 17 mars 2025 ;

Côté théâtre : La question (Henri Alleg/ Laurent Meininger, avec Stanislas Nordey, les 19 et 20 novembre 2024 ; L'oiseau de Prométhée (Camille Trouvé, Brice Berthoud/Les Anges au plafond), les 16 et 17 décembre 2024 ; Les Grands Sensibles (Elsa Granat), d'après Roméo et Juliette de Shakespeare, du 4 au 6 décembre 2024 ; Dérapage (Les Sea Girls/Pierre Guillois), les 3 et 4 juin 2025 ;

Côté des arts du cirque : la 14ᵉ édition du festival Circonova qui se déroulera du 11 janvier au 2 février 2025 à Quimper et dans 10 communes du Finistère.

Cette liste n'étant pas exhaustive, nous vous invitons à consulter le programme de la saison! https://www.theatre-cornouaille.fr/agenda/

Crédits photo: Kalimba

De nouveaux horaires pour l'accueil billetterie

Cet été, l'accueil billetterie est ouvert jusqu'au 11 juillet 2024, du lundi au vendredi de 13 h 30 à 19 h 00 et le samedi matin de 9h à 13 h.

Il est possible de réserver ses spectacles en ligne.

Site du théâtre de Cornouaille : https://www.theatre-cornouaille.fr/