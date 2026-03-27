Au hameau de Run ar Puñs à Châteaulin, la nourriture est une question sérieuse et ses dimensions sont très nombreuses : marché bio chaque mercredi, repas délicieux préparés par les bénévoles, élevage de Porcs blancs de l'ouest, projets d'éco-restaurant et de maraîchage, etc.

Le site internet de Run ar Puñs

Nourrir son esprit et son corps à Run ar Puñs

Avant d'être un lieu de culture, le hameau de Run ar Puñs à Châteaulin était un lieu d'agriculture : la ferme de la famille L'haridon. Le goût de la bonne nourriture ne s'y est jamais perdu ; les membres de l'association Rapass et l'équipe salariée y tiennent beaucoup. Déjà, les repas réalisés dans la petite cuisine du hameau, par et pour les bénévoles ou pour les artistes, sont très réputés, à juste titre. La cuisine qu'on y pratique est locale, bio le plus possible, créative, conviviale et savoureuse. On se nourrit donc l'esprit par les concerts et autres spectacles, mais on nourrit aussi son corps.

Le marché bio, sa soupe d'hiver, le jardin et les cochons

L'axe nourricier du hameau, c'est le marché bio qui se déploie dans la cour chaque mercredi de 16h à 19h depuis une quinzaine d'années ! Le premier mercredi du mois, les étals sont plus nombreux encore. Et chaque mercredi de l'hiver, le marché se termine par une soupe réconfortante offerte par l'équipe de Run.

Un petit jardin potager cultivé par les bénévoles permet notamment de se fournir en tomates, le verger a donné suffisamment de pommes pour une bonne pressée de jus. Depuis peu, un élevage de Porcs blancs de l'ouest est venu renforcer la production alimentaire "in situ".

Régulièrement, le hameau accueille aussi des animations en lien avec la production agricole ou l'alimentation, soirées-ciné, marché des herboristes, etc.

Le projet d'éco-restaurant et de maraîchage

Et puis il y a le gros projet en cours, celui de l'éco-restaurant. Une longère a été partiellement rénovée. Elle est pour l'instant hors d'eau, mais il reste encore beaucoup à faire pour construire un restaurant qui serait ouvert à tout le monde : pour le déjeuner des personnes qui travaillent dans la zone d'activités alentours ou pour le public des concerts du soir. Il s'agira alors d'aménager l'intérieur du bâtiment, la cuisine et la salle et de recruter une équipe salariée. Un budget de 400 000 €. Pour le monter, une Société coopérative d'intérêt collectif (Scic) est en cours de montage. Elle permettra de proposer au public l'achat de titres participatifs (placement d'épargne) et d'obtenir un prêt bancaire et des subventions. À suivre en 2027.

En outre, les terres du Run ar Puñs pourront accueillir une exploitation maraîchère, pas forcément tenue par une seule personne ; ce pourrait être un espace-teste agricole en lien avec un organisme de formation.

Bref, la nourriture est un élément important de la vie du hameau. Et on devrait continuer longtemps à déguster le fameux gâteau aux marrons ou les délicieuses lasagnes végétariennes signés Run.