Pour la présentation d'un album qui date un peu - Traçons notre Sillage - (vieux motards que j'aimais !) et en attendant le prochain, le Bistrot des copains accueillait par téléphone ce vendredi 11 octobre 2024 Philippe Falquerho. Il s'est exprimé au nom des cinq hommes d'équipage du groupe Lorientais Nordet.

Coureurs d'océans, écumeurs de cabarets et plus si affinités...Nordet interprète chansons de marins et chansons d'amitié, et rend hommage aux amis disparus.

On y ajoute en passant un bonjour aux Gabiers d'Artimon pour leurs 40 ans de bourlingue et à Michel Tonnerre, le tempétueux forban et éternel Papa du Petit garçon. Écoutez et partagez !"