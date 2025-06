Cette émission spéciale est en direct de Landévennec pour l'ouverture de l'exposition consacrée aux 50 ans de carrière de Nono, assortie d'un livre paru chez Locus Solus.

Le vendredi 20 juin 2025 au Bistrot des copains, en direct de Breizh Odyssée à Landévennec, nous recevions Joël Auvin dit Nono et quelques-uns de ses amis pour la présentation de l'anthologie consacrée à sa carrière de dessinateur humoristique de presse : NONOGRAHIE . 50 ans de dessins de presse éditée par Locus Solus. Les 175 pages de ce florilège de dessins de presse, nous parlent avec humour, tendresse et gravité d'une Bretagne fière de son histoire, de sa langue, et de ses grands-mères en charentaises, coiffées à la Bigoudène, toujours les patronnes quelles que soient les circonstances, Gast.

Jusqu'au 5 octobre 2025, s'y ajoute l’exposition « Nono, 50 ans de dessins sur la Bretagne et les Bretons » préparée par l’association Histoire et Culture de Bretagne présente, en partenariat avec Breizh Odyssée et avec le soutien de Locus Solus : 150 dessins retracent la carrière du dessinateur.

Quelques musiques et quelques rires, et une bonne heure d'amitié.

Et comme dit Nono en conclusion : pareil !