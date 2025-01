Du 23 novembre 2024 au 12 janvier 2025, Noël à Trévarez vous plonge dans la fête foraine, son ambiance et ses multiples arts... Une collection d'objets anciens de toute beauté, rassemblée par Régis Masclet et sublimée par la scénographie de Spectaculaires.

Noël à Trévarez sur le site internet de Chemins du patrimoine en Finistère

Cette année, au domaine de Trévarez, Spectaculaires chapeaute l'ensemble du projet ; pour l'exposition dans les écuries, l'agence rennaise a fait appel à R de fête, une entreprise d'Ille-et-Vilaine dirigée par un passionné d'art forain : Régis Masclet. Avant de créer prochainement un lieu de découverte de la fête foraine à Rennes, Régis Masclet en propose à Trevarez un avant-goût. Depuis 40 ans, il collecte, récupère, rénove, entretient et conserve des objets de toutes sortes et de toutes tailles liées à la fête foraine : manèges et éléments d'attractions de foire, orgues Limonaire et autres dispositifs de musique, jeux et stands, décors... L'ensemble de la collection est conservé, entretenu et présenté parfois au public (entre deux tranches de travaux) au Grand huit à Rennes.

On peut donc en voir un échantillon dans les écuries du château, mis en scène et en son par Spectaculaires.

Des jeux et ateliers en famille, sans oublier un kiosque à confiseries, complètent l'exposition.

Les illuminations du parc répondent à cette fête foraine et nous emmènent comme toujours au château, sur la façade duquel un film d'animation nous fait monter à bord du Manège aux étoiles.

Les réservations sont indispensables pour accéder à Noël à Trévarez.