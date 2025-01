Du 25 novembre 2023 au 14 janvier 2024, Noël à Trévarez vous emmène dans l'univers des contes, notamment ceux de la Bretagne.

Crédit photo Elodie Hénaf CDP29

Noël à Trévarez sur le site internet de Chemins du patrimoine en Finistère

Le plasticien Dominique Richard nous avait fait voyager dans l'univers d'Alice au pays des merveilles ou de Pinocchio lors des précédentes éditions de Noël à Trévarez.

Cette année, il s'empare de tous les contes puisque le thème de l'édition 2023 tient en 4 mots : Il était une fois... Le plasticien sculpte toujours le papier mâché et le bois et il a donc façonné avec plaisir des dragons mais aussi le petit peuple des contes bretons : korrigans ou fées, Jean l'ours ou le taureau bleu... Le plus difficile pour lui fut de choisir !

Il est aussi l'inspirateur du scénario du mapping vidéo projeté sur la façade du château et réalisé par Spectaculaires.