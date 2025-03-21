Les membres du groupe de rock finistérien No name band ont été bercés au rock des années 1960-70 et c'est dans ce répertoire qu'ils puisent leurs reprises et leurs compositions.

No name band est un groupe de rock né en 2017. Le groupe est actuellement constitué de 5 musiciens :

Jérôme Revillod (Guitare solo)

Martial Herry (claviers)

François Le Gall (Batterie)

Dominique Guéguen (Bassiste)

Gilbert Le Floc’h (Guitariste chanteur)

Ils jouent quelques compositions, mais principalement des reprises connues des Beatles, des Rolling Stones, d’Eric Clapton, de Jones Miles.

Ils ont environ une douzaine de dates par an, souvent concentrées sur la période estivale.

Leur CD est désormais introuvable... il leur reste néanmoins quelques vinyles à vendre, et on peut également écouter les 15 titres sur les plateformes Youtube, Deezer, Spotify.

On peut les contacter sur leur page Facebook pour plus d’informations, pour suivre leur actualité ou leur proposer des dates.

Les deux musiques diffusées pendant l’émission ont été enregistrées à la faculté de sciences de Brest :