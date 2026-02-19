Le vendredi 13 février 2026, pour la 270ᵉ, le "Bistrot des Copines" accueillait en direct un duo "du coin" guitare et voix, fort sympathique et talentueux : "Nina et Simone". Elles affectionnent les rythmes brésiliens et c'était pile ce qu'il nous fallait en cette période pluvieuse.

Un parfum de Breizh'île en Bretagne, des adaptations, une nouveauté, l'ombre de Nougaro... Nina au chant et percussions, Simone à la guitare et au chant pour une heure d'amitié, de complicité, sans prétention. Même dans une émission dédiée à la chanson française, on aime s'évader vers le Brésil. À renouveler et à partager sans modération

