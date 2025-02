Depuis 2020, Natacha Guénolé est conseillère municipale, déléguée à la langue bretonne au sein de la Commune de Plomeur, en Pays Bigouden, bien connue pour sa pointe de La Torche et ses surfeurs…

Très investie dans le milieu associatif, elle mène son mur de basses comme personne au sein du bagad Cap Caval où elle joue de la grosse caisse et obtient en 2007 le prix « coup de cœur » à l’occasion de la remise des trophées départementaux de musique et danse en Finistère.

Engagée, elle l’est aussi au sein de l’association des parents d’élèves bilingues de sa commune, dont elle devient, en mars 2020, l’une des élues de la majorité.

En juillet de la même année, elle crée son entreprise de communication digitale et plus récemment, intègre la coopérative d’activités et d’emplois, Chrysalide, en tant qu’entrepreneure salariée et formatrice.

Les 3 mots qu’elle a choisis pour se décrire, en ouverture de cette 5ème édition de Politéïa, sont : accessible, persévérante et optimiste !