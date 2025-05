Du 13 au 15 juin 2025, c'est la 3e édition d'Over the rainbow, le festival des diversités LGBT+ du collectif N'ouzon ket, et cette année, on est "Queer par nature" à la cidrerie de Rozavern.

Le site internet de N'Ouzon ket

Participez au financement d'Over the rainbow 2025 sur HelloAsso

Pour sa troisième édition, les 13, 14 et 15 juin 2025, le festival Over the rainbow reste celui des cultures LGBTQIA+ (lesbiennes, gays, bisexuel·le·s, trans, queers », intersexué·e·s, asexuel·le·s et le + pour toutes les autres réalités de genre et d’orientation sexuelle symbolisées par les couleurs de l’arc-en-ciel), ouvert à toutes les nuances d'identité et même toutes ces personnes qui s'estiment minorisées, comme les personnes racisées. En outre, cette année, un thème traversera les trois jours de fête : le vert de l'arc-en-ciel sera mis en avant avec "Queer par nature", parce qu'il n'y a pas de défense des minorités sans défense de l'environnement et parce que le lieu unique du festival 2025, c'est la cidrerie (bio) de Rozavern à Telgruc-sur-Mer.

Les artistes queers seront mis en avant comme chaque année et le thème sera traité via des rencontres et discussions du groupe de parole.

On pourra notamment suivre une exposition photo Champs d'amour de Vincent Gouriou ; une performance d'Elisô autour du corps et de l'identité, la projection du documentaire Et en plus ils dansent le samedi.

Un duo guinguette queer et engagé, et une boum animée par DJ Wonderbraz le samedi soir, un concert le dimanche soir assureront la note musicale.

Séance de yoga (dimanche), coiffeur, maquilleuse, tatoueur garantiront le volet bien-être et soin.

Une restauration sera proposée sur place en permanence.

L'accès au festival est à prix libre et tout soutien financier par HelloAsso est le bienvenu !