Le collectif d'artistes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime N'ouzon ket organise la 8e édition de son événement Femme(s) qui met en avant les artistes et autrices d'ici et d'ailleurs. Et ça dure tout le mois de mars 2025 !

Le site internet de N'Ouzon ket

Le programme de Femme(s) 2025

C'était une semaine, c'est désormais un mois entier : Femme(s) a lieu cette année du 2 au 29 mars 2025 dans toute la presqu'île de Crozon et à Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h.

Des femmes artistes aux multiples talents

Il s'agit toujours de mettre en avant des femmes artistes ou autrices, d'ici ou d'ailleurs, et qui œuvrent aussi bien sur les planches que sur les scènes musicales, comme plasticiennes ou cinéastes… Certaines viennent de loin comme la chanteuse Marion Cousineau, implantée au Québec, la plupart sont du coin et leurs talents méritent d'être révélés au grand jour !

Dans une multitude de lieux, dont des nouveaux, la presqu'île de Crozon et l'Aulne maritime vont vibrer au féminin. Le café Les voyageurs, quartier général du collectif d'artistes N'ouzon ket, est loin d'être le seul lieu d'accueil des expositions, pièces de théâtre, concerts, lectures, ateliers artistiques, etc.

Une dizaine de lieux en presqu'île de Crozon et Aulne maritime donc plusieurs nouveaux

On pourra aussi compter sur la librairie-bistro la Terrible ou la salle de spectacle Les passagers du vent de Camaret-sur-Mer, la Poudrerie de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h, le gîte Le Rhun à Argol, le bar le Mer-made de Landévennec, la maison des associations de Lanvéoc, le café-concert La jetée au Fret, et même le cinéma Rocamadour de Camaret puisque la Ligue des droits humains met son grain de sel dans la programmation avec un ciné-débat sur L'affaire Nevenka (un mouvement MeToo espagnol). Sans oublier un lieu "agri-culturel", pilier de la presqu'île : la cidrerie de Rozavern à Telgruc-sur-Mer où aura lieu notamment la soirée de clôture en forme de boom "Girls just want to have fun", avec ZazaFish et Wonderbraz !