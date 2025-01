Le collectif d'artistes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime N'ouzon ket organise la 7e édition de la semaine Femme(s) qui rend hommage aux femmes d'ici et d'ailleurs, par les arts et les lettres, du 4 au 10 mars 2024, et même au-delà.

Le site internet de N'Ouzon ket

Le programme de la 7e semaine Femme(s)

La semaine Femme(s) avait commencé modestement et à Brest sous l'égide d'une autre association (La rive droite fait son 8 mars) mais depuis que l'événement s'est recentré vers la presqu'île de Crozon et l'Aulne maritime, dans le giron de N'ouzon ket, le rendez-vous s'étoffe. Il faut dire qu'il connait un grand succès que ne devrait pas démentir cette 7e édition, du 4 au 10 mars 2024, mais aussi les 11, 13 et 16 mars 2024.

L'idée est bien de rendre hommage aux femmes par les arts vivants ou littéraires, dans différents lieux du territoire : la cidrerie de Rozavern à Telgruc-sur-Mer, la librairie-bistro la Terrible de Camaret-sur-Mer, la médiathèque de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h, les bibliothèques de Lanvéoc, Rosnoën, Camaret, le café Les voyageurs à Lanvéoc, le tiers-lieu Ti Buez de l'Ehpad de Crozon, l'Ehpad de Camaret, la Maison de Mili à Crozon, l'Ulamir de Crozon.

Lectures, concerts et théâtre, expositions et ateliers

Les arts seront donc littéraires et scéniques avec Miroir, mon beau miroir, une dizaine de saynettes qui mettent en scène une femme face à son miroir qui exprime ses sentiments sur des sujets variés, souvent intimes ; les textes ont été écrits pour l'occasion essentiellement par celles qui joueront les saynettes.

Des rencontres mêleront arts et expressions orale ou gestuelle comme l'atelier créatif Viens libérer la puissance qui est en toi de Marion Tribouillard et Bénédicte Morizur ou encore la rencontre discussion avec l'Iranienne S for SKP qui évoquer les combats des femmes d'Iran via la poésie, interprétée en Langue des signes par Sandrine Boucherie. Il y aura aussi un arpentage littéraire, une rencontre lecture avec l'autrice Anne-Gaëlle Morizur,

La musique s'en mêlera avec des chansons du chœur du Kador à la cidrerie, un ciné-concert à la Terrible, un concert chant violoncelle de Suuij aux Voyageurs. Des ateliers et des expositions complèteront la programmation, sans oublier l'émission de radio Lem en direct de Ti Buez à Crozon le 11 mars 2024 de 12h à 13, elle sera consacrée aux femmes face au vieillissement.

Des propositions par et pour les plus jeunes

Plusieurs rencontres-lectures - Fille(s) - s'adresseront aux plus jeunes, dans les bibliothèques. Les jeunes ont d'ailleurs pleinement participé puisque le film des élèves du collège Alain Le journal des femmes sera projeté en ouverture de la semaine ; l'exposition sur quelques femmes célèbres - Au nom d'Elles - réalisée par les écoles de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h sera de nouveau présentée à la médiathèque. Les ados en vacances pourront aussi participer à l'escape game sur l'égalité des sexes à l'Ulamir de Crozon.