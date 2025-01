Les 7, 8 et 9 juin 2024, c'est la 2e édition d'Over the rainbow, le festival LGBTQIA+ proposé par les artistes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime N'ouzon ket. Au programme, une mini marche des fiertés, des spectacles et de la fête !

Le site internet de N'Ouzon ket

L'événement Facebook Over the rainbow 2024

Voici donc la deuxième édition du week-end autour des cultures LGBTQIA+, Lesbiennes, gays, bisexuel·le·s, trans, queers », Intersexué·e·s, asexuel·le·s et le + pour toutes les autres réalités de genre et d’orientation sexuelle symbolisées par les couleurs de l’arc-en-ciel, toutes ces nuances d'identité pourront s'exprimer dans une ambiance festive !

Au programme de ces trois jours (et ça risque même de durer un peu plus...), une mini parade des fiertés, une boum queer, des représentations de Miroir, mon Beau Miroir après un atelier de jeux à écrire avant de produire un court monologue (de 3 à 7 minutes) qui sera "performé" en public, le soir de l'ouverture, dans un dispositif théâtral de poche. Ce sera à vivre à la cidrerie de Rozavern et au café associatif Les voyageurs de Lanvéoc.