Pour terminer l'année en beauté, la troupe amateure Splann!, du collectif d'artistes N'ouzon ket présente Fatal Lambig au café des voyageurs de Lanvéoc les 6, 7 et 8 décembre 2025.

Le site internet de N'Ouzon ket

Samedi 6 décembre 2025 à 20h18, dimanche 7 décembre 2025 à 15h18 & 20h18 et lundi 8 décembre 2025 à 20h18

L'amitié résiste-t-elle à l'épreuve du temps et des aléas de la vie ? Dans cette comédie mortelle de fin d'année, nous retrouvons les deux meilleures amies du monde, MC & GG pour de nouvelles aventures, cette fois loin des rivages de Benidorm et plus proches des plages tempêtueuses du Finistère ! Elles vont aller de surprises en surprises ...

Une comédie N'Ouzon Ket pour la troupe SPLANN! avec Marie de Bruyn, Danièle Gellée, Rozenn Le Drougmaguet et Morgane Thioux. Écrit et mis en scène par Malik Slimane. Scénographie et costumes par Erwan Andrieux.

Spectacle tout public à partir de 10 ans. Réservations conseillées, petite jauge au café !

Billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/.../evenem.../les-echappees-belles

Ou au 07-68-66-32-30 /collectif.nouzonket@gmail.com