Avant les fêtes de fin d'année, N'ouzon ket et Splann! vous présentent Les échappées belles, une comédie sur le grand âge, la condition d'artiste de scène, la féminité et la sororité ; à suivre au café Les voyageurs de Lanvéoc les 6, 7 et 8 décembre 2024.

Les échappées belles, c'est le titre de la dernière création de N'Ouzon ket et SPLANN ! les deux troupes de théâtre associées sur scène et sur le territoire de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime. Il sera assez peu question de Noël cette fois, mais de spectacle oui, avec une mise en abyme. L'action prend place aux "Asphodèles" une maison d'accueil pour des artistes que le grand âge a rattrapées. En l'occurrence, ce sont bien trois anciennes gloires des arts de la scène qui se retrouvent dans le petit salon de la résidence, pour échapper au spectacle de chant donné ce soir-là. Et si elles se retrouvent, ce n'est pas en toute innocence, mais bien pour échafauder leur évasion...

Malik Slimane est l'auteur du texte et après quatre mois de syndrome de la page blanche, il a puisé son inspiration dans la générosité des trois comédiennes : Andrée, Marie et Danielle, actrices amatrices éclairées de SPLANN ! L'humour permet toujours d'aborder les questions les plus sérieuses : du vieillissement et de la dépendance, de la féminité et de la sororité...

¤ Vendredi 6 et samedi 7 décembre 2024 à 20h30,

¤ Dimanche 8 décembre 2024 à 17h30,

au café associatif de Lanvéoc, Les voyageurs.

Spectacle tout public à partir de 10 ans. Réservations conseillées, petite jauge au café !

Billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/.../evenem.../les-echappees-belles

Ou au 07-68-66-32-30 /collectif.nouzonket@gmail.com

Rendez-vous en 2025 pour le mois Femme(s) en presqu'île de Crozon et Aulne maritime (en mars) et une résidence-création à l'Améthyste de Crozon.