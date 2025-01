Le collectif d'artistes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime N'ouzon ket nous présente sa saison 2023-2024 : créations de café-théâtre, semaine Femme(s), festival Over the rainbow...sans oublier les autres petites surprises et la vie du café Les voyageurs à Lanvéoc.

Le site internet de N'Ouzon ket

Le lien pour réserver directement les spectacles et adhérer à la compagnie

Une saison sous le signe du café-théâtre

Comme chaque saison, N'ouzon ket repart déjà avec des créations, à peine l'été - déjà bien chargé - terminé. On a pu découvrir le drolatique Hôtel des vagues cet été. Fin octobre 2023 à l'approche de Samain ce sera plus sombre mais pas trop tragique avec une pièce de théâtre de poche Jean-Philippe ou la rivalité sentimentale entre deux proches d'un défunt, autour de son cercueil... Le café théâtre sera d'ailleurs à l'honneur cette saison avec une autre compagnie toute neuve, émanant du collectif : Splann! rassemble des comédiennes et comédiens professionnels ou non. Accompagnés par Malik Slimane à l'écriture, elles et ils vont monter progressivement Un café s'il vous plait (saison 1) dont on découvrira les 3 premiers épisodes au fil de la saison.

Les enfants auront leur spectacle, Alma et le Groumph, à découvrir en déambulation au mois de mai 2024.

Les créations récentes Sorti(e) de scène et En une seule nuit elle a traversé tout le désert tourneront au gré des demandes.

Semaine Femme(s) et festival queer Over the rainbow

Deux temps forts reviennent pour notre plus grand plaisir : la semaine Femme(s) du 4 au 10 mars 2024 avec ses spectacles, dont une autre création Le téléphone rose, concerts, rencontres, conférences, performances... à Lanvéoc ou ailleurs, et Over the rainbow, du 7 au 9 juin 2024, pour célébrer la culture queer et permettre à toutes et tous d'échanger quel que soit son genre, quelle que soit son orientation sexuelle.

Les ateliers reviennent aussi, dont un nouveau consacré au théâtre d'improvisation un samedi par mois avec la compagnie Anime tes rêves (il reste des places), mais aussi de l'écriture à la demande avec L'échappée belle, ou encore les stages d'écriture, collage et geste plastique proposés par Irvi.

Le café associatif de Lanvéoc, Les voyageurs, accueillera l'essentiel des représentations et des répétitions et il proposera aussi sa propre saison, plutôt musicale comme de coutume et toujours amicale.

Détails pratiques

Jean-Philippe

C’est la veillée funèbre de Jean-Philippe. Sa veuve est là, dans ce coin paumé du Finistère. Elle arrange la pièce, elle se prépare à accueillir les visiteurs. Elle est rejointe par l’ami fidèle, indéfectible de feu son époux. C’est l’heure des retrouvailles, des souvenirs et des révélations …

Octobre & novembre 2023 :

28 oct à 20h06

29 oct à 17h06 et 20h06

30 oct à 17h06 et 20h06

4 nov à 20h06

5 nov à 17h06 et 20h06

6 nov à 20h06

Au café associatif « Les Voyageurs » / théâtre de poche/ attention jauge réduite



Un café s’il vous plait !

Saison 1 – Episode 1

Juste après le marché du dimanche matin, on se retrouve en terrasse, au Café du Théâtre. Dans ce quartier, tout le monde se connaît ! Comme les fêtes de Noël approchent, on se raconte des souvenirs, on s’invite, on projette des soirées en famille, entre nous ou en solitaire.

Tranches d’amitiés...

Décembre 2023 :

8 & 9 à 20h36

10 à 16h06

Au café associatif « Les Voyageurs » / café-théâtre / attention jauge réduite



Saison 1 – Episode 2

Juste après le marché du dimanche matin, on se retrouve en terrasse, au Café du Théâtre. Dans ce quartier, tout le monde se connaît ! Comme la journée internationale de lutte pour les droits des femmes vient juste d’avoir lieu, on se raconte des anecdotes, on s’agace, on se dispute et on se réconcilie …

Tranches d’amitiés...

Mars 2024 :

15 & 16 à 20h36

17 à 16h06

Au café associatif « Les Voyageurs » / café-théâtre / attention jauge réduite