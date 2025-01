Les mutantes un tiers-lieu brestois, inclusif queer et féministe en devenir

Les mutantes c'est un tiers-lieu brestois, inclusif queer et féministe en plein processus de création qui souhaite mettre en avant une culture queer minoritaire dans la ville de Brest.

Ce lieux naît d’un constat: il n’y a pas de lieu culturel queer et féministe à Brest

"Il y une culture queer à Brest encore faut-il la mettre en lumière" nous dit Agathe Sezanne, porteuse du projet. Les Mutantes naît donc d’une volonté de créer un lieu culturel qui met en avant les créations artistiques de personnes minorisées. A terme, ce lieu deviendra un espace de convivialité accueillant des expositions, concerts, drag shows, ateliers artistiques et surtout un bar/café permanent.

Comment rendre un espace inclusif

Pour Agathe, il n’existe pas de “safe-zone” mais on peut faire au mieux pour créer un lieu où tout le monde se sente bien. Concrètement le local sera pensé pour être accessible à toutes et tous, mais ce ne sera pas suffisant : il faudra également faire de la pédagogie sur les savoirs êtres en milieu queer et féministe. L’affichage est donc un mode de communication important mais il y faudra aussi prévoir des temps réservés au dialogue pour les personnes qui souhaiteraient apprendre, partager ou proposer de nouveaux ateliers.

Un lieu qui de fait sera politique

Les mutantes mettent à l’honneur une culture minoritaire et fortement discriminée ce qui rendra forcement ce lieu politique et parfois militant. Cependant ce sera avant tout un lieu de culture avec une programmation artistique qui n’a pas pour ligne de conduite principale la sensibilisation, la prévention ou encore le soutien psychologique.

Informations pratiques

Pour l’instant, il est encore trop tôt pour fixer une date d’ouverture du lieu. Si vous êtes intéressées.és pour suivre les avancées du projet il y aura prochainement une newsletter mais pour l’heure, l’association recherche encore un local vers les quartiers de Recouvrance ou de Saint-Martin.

N’hésitez pas à suivre les Mutantes sur les réseaux sociaux en tapant "lesmutantes.brest" (sur Instagram et/ou Facebook) ou sur Helloasso.