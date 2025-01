Au Musée vivant des vieux métiers d'Argol, la saison 2024 est lancée. Parmi les bénévoles qui assurent les démonstrations de savoir-faire anciens, Roland Velthuis, ancien boulanger, fabrique sous vos yeux de délicieux kouigns aman ou du pain.

Le site internet du Musée vivant d'Argol

Au mois d'avril jusqu'à la première semaine de juillet, le musée vous accueille le dimanche, mardi et jeudi de 14h à 17h30

Bien que boulanger de métier, Roland a d'abord commencé par fabriquer des cuillers en bois au Musée vivant des vieux métiers ; à l'occasion, il en fabrique encore, ainsi que des sabots. Mais le musée a aussi recours à ses services et son savoir-faire pour faire tourner son four à pain !

Roland y cuit régulièrement des kouigns aman réputés et vendus par le musée. Il lève le voile sur quelques-uns de ses secrets : une pâte à pain réalisée la veille et conservée au frais pour ne pas trop lever, une juste quantité de beurre (de qualité) et de sucre, un feuilletage soigné, une cuisson à la chaleur tournante en laissant au beurre fondu le temps de s'écouler avant de démouler et retourner pour bien imbiber le gâteau.