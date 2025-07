À l'espace du sapeur-pompier de Plougastel-Daoulas, une impressionnante collection de véhicules, tenues, objets en tout genre, photos ou documents racontent l'histoire de la lutte contre les incendies et du secours civil depuis le début du XXe siècle.

L'espace du sapeur-pompier de Plougastel-Daoulas sur le site internet de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Finistère

Tout a commencé en 2003 : une poignée de bénévoles ont commencé à récupérer des objets, notamment des véhicules et à les collectionner ; il y en a une centaine aujourd'hui, pas tous exposés. C'est d'abord à Brest, au vallon du Stang Alar, que l'espace du sapeur-pompier a vu le jour. La collection s'étoffant, il a fallu chercher des locaux plus grands et c'est un entrepôt commercial qui s'est imposé, à Plougastel-Daoulas. Au fil des années, l'association a transféré la gestion du musée à l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Finistère, plus à même de s'occuper de cet espace unique en son genre. L'UDSP se consacre aussi à la formation des pompiers volontaires et se charge du soutien social de ces derniers.

Une collection exceptionnelle de véhicules et d'objets du patrimoine pompier

Vous trouverez peu (ou pas) de collection équivalente en France. Les bénévoles continuent de faire visiter l'endroit, de vous présenter les évolutions techniques dans la lutte contre les incendies, mais aussi toutes les autres missions, multiples, des pompiers. L'endroit accueille à l'occasion des formations, des événements et les objets de la collection sortent parfois pour exposition, mariage voire tournage de film !

L'espace du sapeur-pompier de Plougastel-Daoulas est ouvert en été en juillet – août, du lundi au samedi de 14 h 00 à 18 h 00

Tarifs : Adulte : 7,00 €. Tarif réduit : 5,00 € (pour les sapeurs-pompiers, demandeurs d’emploi, et personnes en situation de handicap sur présentation d’un justificatif, étudiant, CSE). Tarif 5-18 ans : 3,00€. Tarif -5 ans : Gratuit.

59, rue du Père Gwenaël, 29470 Plougastel-Daoulas.

Tél. 02 98 30 62 28