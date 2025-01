Du musée au micro à Saint-Rivoal

En collaboration avec l'écomusée des Monts d’Arrée et Transistoc’h, la classe CE-CM a entrepris un projet visant à restituer les événements marquants liés à la tempête Ciaran sur la commune de Saint-Rivoal.

Le projet d’éducation aux médias « Du musée au micro » , porté par la CORLAB et Bretagne Musées en est à sa deuxième année ! Il s’agit d’une expérience éducative originale, où une radio, un musée et un établissement scolaire s’associent afin de proposer aux élèves de s’ouvrir à un parcours qui va croiser les approches entre les univers radiophoniques et muséaux.

Les élèves ont été impliqués dans chaque étape, depuis la conférence de rédaction jusqu'à l'enregistrement final des chroniques. Les enfants ont choisi et identifié les sujets, collecté des sources directes et indirectes, et documenté l'impact de la tempête sur leur commune. Ce projet a non seulement permis aux élèves de développer des compétences en recherche, en écriture et en communication, mais aussi de contribuer à la mémoire collective de leur commune. L'enseignant, Olier Robin, a joué un rôle central et déterminant, intégrant le projet dans les travaux en classe avec enthousiasme.

Les élèves ont choisi de se concentrer sur six thèmes : les dégâts matériels de la tempête, les émotions ressenties durant l’événement, les infox liées à la tempête, les dégâts sur la nature, la comparaison entre la tempête de 1987 et celle de 2023, et les phénomènes météorologiques.