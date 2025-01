Le Mouvement de la paix reste déterminé à gagner la paix, même face aux conflits les plus acharnés comme celui qui oppose Israël et la Palestine depuis 1948. Noëlle Peoc'h témoigne de ses actions et notamment ses voyages en Cisjordanie, avec aussi l'association France Palestine solidarité.

Le Mouvement de la paix milite depuis 1948 pour la cause de la paix dans le monde entier. Les sujets sont malheureusement nombreux. Le conflit israélo-palestinien est l'un des plus anciens puisqu'il date quasiment de la création de l'État d'Israël. La première guerre entre les deux entités date aussi de 1948 et depuis, le conflit s'est régulièrement ranimé jusqu'au dernier épisode particulièrement sanglant, ouvert par l'attaque du Hamas contre des civils israéliens le 7 octobre 2023 et la réplique d'Israël qui bombarde sans relâche la bande de Gaza.

Dans le cadre légal international, il ne peut y avoir à proprement parler de guerre entre les deux camps puisque la guerre concerne deux États et que la Palestine n'est pas reconnue comme telle. Elle n'a donc pas d'armée. Toujours selon le droit international, il y a crime de guerre quand des civils et non des militaires sont victimes des violences. C'est donc toujours potentiellement le cas pour la population palestinienne. Certes, le gouvernement israélien invoque une lutte contre le terrorisme mais peut-on qualifier uniformément de terroriste toute une population palestinienne ?

De la guerre territoriale à la haine

Les territoires palestiniens comptent 5, 4 millions d'habitants dont 2,2 dans la très petite bande de Gaza. C'est cette dernière qui est la cible des bombardements israéliens depuis octobre. Ce minuscule territoire de 41 km sur 6 à 12 km affiche l'une des densités de populations les plus élevées au monde. Il a été conservé par la Palestine car il était déjà très majoritairement peuplé par sa population et qu'il constituait un accès à la mer (avec à l'époque une activité de pêche très importante). La situation humanitaire y est actuellement catastrophique puisque les hôpitaux ont été détruits par les bombardements. La population ne peut pas fuir puisque toutes les frontières terrestres donnent sur Israël sauf la frontière sud-ouest qui borde l'Égypte.

L'autre territoire palestinien, la Cisjordanie, a été ces dernières années grignotée progressivement par des colonies israéliennes puisque la droite de gouvernement israélienne considère que le territoire appartient à Israël. Les deux populations ne s'y côtoient même plus, séparées par des murs et avec chacune leurs routes dédiées.

Les conflits successifs auxquels s'ajoute cette non-cohabitation de fait entretiennent méfiance et haine entre les deux parties.

Malgré tout, croire encore à la paix entre Israël et la Palestine

A l'échelle internationale, les soutiens de la cause palestinienne sont essentiellement le fait d'associations plutôt que d'États. La population palestinienne compte sur le soutien financier d'associations comme France Palestine solidarité qui, en visitant la Palestine ou en recevant ses délégations, prend acte aussi de l'existence de ce peuple avec sa culture. Noëlle Peoc'h a notamment été frappée par sa danse et sa broderie. Elle s'est elle-même rendue deux fois dans le camp d'El Arroub (qui abrite des réfugiés palestiniens venus d'autres territoires désormais israéliens) près d'Hebron . Elle y a été frappée par les différences de niveau de vie entre Israël et la Cisjordanie, dont l'administration par l'autorité palestinienne manque clairement de moyens pour assurer le quotidien, ne serait-ce que le ramassage des déchets.

Dans ce marasme, il existe encore des mouvements ou des personnes qui pensent qu'une paix entre les deux peuples est possible et qui militent pour qu'elle advienne, par une reconnaissance de la Palestine par Israël et par l'égalité des droits : une association de femmes palestiniennes et israéliennes, des militants juifs qui pour certains ont vécu à Gaza... Le Mouvement de la paix prend position régulièrement sur cette question.