Emma Graval nous fait monter à bord du camion Mobisanté, un dispositif de prévention et d'accompagnement santé qui va vers tous les publics en sillonnant le Pays de Brest. Aujourd'hui, c'est une escale à Châteaulin.

Le dispositif Mobisanté a pour but de permettre l'accès à des informations de santé fiables, sur des sujets divers et variés, qui vont du tabac à la prévention des infections sexuellement transmissibles, en passant par le dépistage des cancers, un sujet prioritaire.

Un accompagnement, une explication et une facilitation des démarches de santé sont proposées à toutes et tous, sans rendez-vous, là où le camion fait escale : sur des places publiques. Des animations sont aussi prévues pour sensibiliser sur des sujets de santé précis.

Les escales sont annoncées dans les bulletins municipaux ou intercommunaux.