Les citoyennes et citoyens du climat de la Communauté de communes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime s'informent, échangent avec les élues et élus et la population et agissent pour faire avancer la transition climatique. Dans cette émission, on aborde le sujet de préoccupation numéro un sur le territoire : les mobilités.

Le transport produit un tiers des émissions de gaz à effet de serre de la France (sans compter ce qui est émis pour fabriquer les moyens de transport) et la moitié est le fait de la circulation des voitures individuelles. C'est pourtant un levier sur lequel nous pouvons agir, ne serait-ce qu'en covoiturant puisque on compte en moyenne 1,9 personne par voiture lors des déplacements.

En presqu'île de Crozon et Aulne maritime, cette question des transports est apparue comme sujet de préoccupation numéro 1 lors d'une enquête menée par l'association Bien vivre en Picam, tendance confirmée par l'étude préalable au plan de mobilité de la Communauté de communes. La question des mobilités est en effet aussi une question sociale : trajets domicile travail, emplois nécessitant l'usage d'une voiture, isolement des personnes sans voitures (jeunes ou très âgées), problème d'accès aux soins spécialisés...

Actuellement, les transports en commun de la CCPCAM concernent surtout les déplacements vers Brest ou Quimper ; les lignes de bus ne permettent pas de relier toutes les communes de la communauté de communes entre elles. Un service de transport à la demande existe mais il est peu connu et nécessite une anticipation (réservation la veille). Une tentative d'organisation de l'auto-stop avec l'association Octopouce a tourné court. Du côté des bateaux, le service entre Brest et la presqu'île s'améliore mais le coût de la traversée de la rade reste élevé.

Citoyens du climat, Céline, Hervé et Ulrich font en sorte de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre : pour les trajets de plus de 20km, Céline est dotée d'une voiture électrique vieillissante dont l'autonomie ne dépasse pas 50km. Elle a donc recours au co-voiturage ou aux transports en commun pour rejoindre les gares si elle veut voyager plus loin en train.

Hervé utilise beaucoup le vélo électrique pour les petites distances ; s'il va à Brest ou Quimper, il groupe ses rendez-vous pour que son trajet automobile soit "rentable". Ulrich est aussi un cycliste de proximité et il charge ce dernier - ainsi que sa voiture électrique - avec ses panneaux solaires (il est totalement autonome). Pour travailler en Allemagne (ce qui lui arrive rarement), il prend le train et se félicite de la qualité des chemins de fer français, bien plus performants que leurs homologues germaniques. Céline déplore le tarif dissuasif du train longue distance, souvent plus cher que l'avion.

60% des déplacements professionnels de la Communauté de communes de presqu'île de Crozon et Aulne maritime se font à l'intérieur même de la commune. On peut donc sans doute éviter de prendre sa voiture. Encore faut-il que les voies piétonnes ou cyclables soient bien sécurisées ou bien signalées, ce à quoi les communes du territoire sont invitées aussi à travailler. Pour de plus longues distances, le covoiturage doit être encouragé, avec davantage d'aires dédiées.