L'association Mobil'emploi conjugue insertion professionnelle et accès à la mobilité pour le plus grand nombre. Elle a lancé un observatoire participatif sur ce sujet avec la population du quartier de Kermoysan à Quimper. Un diagnostic est en cours et les solutions viendront des personnes concernées.

Le site internet de l'association Mobil'emploi

L'association cornouaillaise Mobil'emploi propose de la location solidaire de voitures ou deux roues ou du transport à la demande dans l'emploi via un chantier d'insertion. Depuis 2021, elle a créé un service de conseil en mobilité pour les personnes qui en ont besoin et une plateforme Mobil'ID.

Observer les mobilités et imaginer des solutions avec la population de Kermoysan

En plus de son action courante, l'association s'est dotée d'un observatoire des mobilités à Kermoysan qui a pour nom Viens, on s’pose… et on bouge !

C'est un quartier prioritaire de la ville de Quimper dans lequel les problèmes de mobilité au quotidien (pour l'emploi, la santé, les loisirs) apparaissent plus aigus qu'ailleurs pour diverses raisons : absence de véhicule, permis inaccessible, horaires de travail décalés, poids du budget transport… Les jeunes sont concernés en premier lieu, mais le quartier compte aussi de nombreuses personnes âgées et le dispositif s'annonce intergénérationnel.

Des rencontres, questionnaires avant la mise en avant des actions lors de la semaine de la mobilité

L'observatoire participatif va permettre de mieux comprendre les besoins du quartier et d'imaginer, avec la population, des solutions concrètes. Il passe d'abord par des questionnaires , des rencontres, échanges sur l’espace public ; un diagnostic partagé sera élaboré pour la rentrée et les solutions imaginées seront mises en avant à l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité en septembre 2025.

Dans l'agenda immédiat, une rencontre est prévue le 24 juin 2025 à 17h à la Maison des Services Publics de Kermoysan : elle est ouverte et permettra de présenter les premiers constats, d'amorcer les échanges entre habitants, élus, professionnels et bénévoles.