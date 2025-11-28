Voilà d'excellentes nouvelles du MM projet de Véronique et Jean Royné, qui vise à rénover l'ancien moulin à marée de Logonna-Daoulas : grâce à Franck Jaclin de La route des Pingouins, ce bâtiment patrimonial va devenir une résidence artistique et touristique.

photo de couverture : Domaine Moulin Mer, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Voilà six ans que Véronique et Jean Royné ont lancé le MM projet (MM comme Moulin Mer) pour redonner vie à l'ancien moulin à marée qui a connu bien des vies et attend depuis 1987 de renaître.

Un site intégré dans la Route des Pingouins de Franck Jaclin

Cette fois, l'horizon s'éclaircit et il s'annonce brillant puisque le site intègrera la Route des Pingouins, projet touristique mené par Franck Jaclin le long du GR34 : gites et bâtiments du patrimoine proposent hébergement et restauration, en connexion avec les associations locales, la nature et, dans le cas de Moulin Mer, les sports nautiques (la Route des Pingouins intègre déjà le centre nautique voisin) et à terme, les arts.

Résidence artistique à Ouessant en janvier 2026

Car - conformément au MM projet - Moulin Mer sera aussi une résidence pour les artistes qui pourront y développer leurs créations.

En attendant de travailler in situ, un ou une artiste pourra bénéficier en janvier 2026 d'une résidence à Ouessant (au Roc'h ar Mor) ; l'appel est en cours jusqu'au 1er décembre 2025.