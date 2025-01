Le MM projet de Véronique et Jean Royné vise à transformer l'ancien moulin à marée de Logonna-Daoulas en résidence artistique et touristique. En attendant que le rêve devienne réalité, des événements artistiques locaux ponctuent la saison logonnaise.

MM comme Moulin Mer : un lieu bien connu des Logonnaises et Logonnais, au bord de la rade de Brest, avec un centre nautique... mais aussi cette bâtisse, un ancien moulin qui fonctionnait avec la force des marées (2000 mètres carrés) et le parc qui y est associé (7 hectares).

La famille de Véronique Royné est installée à Logonna-Daoulas depuis plusieurs générations, elle fréquentait le Sea side la discothèque qui a occupé le moulin dans les années 1980. Son mari Jean est tout de suite tombé amoureux du site. Tous deux travaillent dans le milieu des médias à Paris mais ils restent fidèles au lieu et se désolent de son état d'abandon depuis 1987. Ils ont pensé en faire un espace de coworking mais, en côtoyant des artistes, ils ont constaté qu'il manquait des lieux pour accueillir des résidences de création, en particulier pour les artistes en troupes : musique, danse, théâtre...

Le label d'Atout France pour aider le MM projet à trouver des partenaires privés

En s'inspirant de l'exemple de l'abbaye de Royaumont, ils ont lancé le MM projet, qui mêlerait résidence artistique et touristique. Ils ont donc créé en 2020 un comité de pilotage pour étudier profondément le dossier du point de vue technique et économique. En juin 2022, un signe encourageant : Atout France les a contactés et les a retenus dans leur programme "Réinventer le patrimoine" qui vise à créer de l'emploi et de l'attractivité à partir de sites patrimoniaux. De fin 2022 à fin 2023, 6 mois d'études (20000 euros) ont conclu à la viabilité du projet.

C'est un feu vert mais ce n'est pas encore la réalisation. Il faudra 7 millions d'euros et 2 ans de travaux pour que le rêve prenne forme, sans compter sur des subventions : il faudra trouver des partenaires privés. Le modèle économique serait donc mixte avec le financement des résidences artistiques par le volet touristique du bâtiment (25 chambres et un restaurant). Des financements publics et le mécénat actif des entreprises pour soutenir les résidences artistiques pourront aussi intervenir. En plus d'une structure commerciale, une association a donc été créée.

Des artistes qui viennent à Logonna et des ateliers gratuits

Les danseurs de l'Opéra Marion Barbeau et Simon Le Borgne, mais aussi des peintres britanniques, des artistes du Finistère manifestent leur intérêt pour le projet. Pour inclure aussi la population locale dans le MM projet, l'association met en place une "saison culturelle" : depuis septembre, des ateliers les MMeet-up sont proposés aux plus jeunes (12-18 ans) ; le prochain, le 14 octobre 2023 est animé par Sylvie Hoarau du groupe Brigittes à la salle Kejadenn de 14h à 18h (réserver par mail royne@mmprojet.com). Le 18 novembre 2023 ce sera danse. Le 16 décembre 2023, une pièce de théâtre du Quartz sera présentée salle Kejadenn. Un projet d'atelier d'écriture est aussi en route. L'idée est de proposer au public une programmation régulière pour continuer à mobiliser autour du MM projet.