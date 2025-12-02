Avec Diwo - Do it with others - les jeunes de Brest ont fabriqué une borne d'arcades, aidés par la mission locale et les Petits débrouillards.

Le site internet de la mission locale du Pays de Brest

Crédit photo : Les Petits débrouillards Brest

Les Petits Débrouillards et la Mission Locale du Pays de Brest ont mené ensemble le projet Diwo (Do It With Others), une formation immersive de 35 heures suivie par un groupe de dix jeunes dans la découverte de la fabrication numérique et du travail collaboratif.

Pendant une semaine, les participant·es ont imaginé, conçu et fabriqué une borne d’arcade au sein des Fabriques du Ponant, le fablab des Petits Débrouillards à Brest. Encadré·es par les médiateurices scientifiques et techniques du lieu, les jeunes ont pu explorer diverses technologies :

Impression 3D, découpe laser, programmation de cartes électroniques et d’autres outils de prototypage numérique.

Diwo, un dispositif pour apprendre autrement

Le projet DIWO vise à la fois l’acquisition de savoirs techniques, en initiant les jeunes aux outils numériques et à la fabrication, le développement de compétences transversales, telles que la coopération, la communication, l’organisation, la créativité, l’esprit d’équipe et la confiance en soi.

Cette démarche, qui sera testée et enrichie au fil de futures autres sessions, favorise la remobilisation des jeunes et leur ouverture vers de nouveaux horizons professionnels.



DIWO – Do It With Others est un dispositif porté par les Petits Débrouillards Grand Ouest, en partenariat avec la Mission Locale du Pays de Brest et avec le soutien de la Fondation Orange. Il s’inscrit dans une démarche d’inclusion numérique et d’éducation populaire, en proposant aux jeunes un cadre bienveillant pour apprendre, expérimenter et créer ensemble.