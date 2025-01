La mission locale du pays de Brest - comme ses homologues partout en France - propose aux 16-25 ans non scolarisés un accompagnement sur mesure en matière d'emploi, de formation et bien au-delà.

Quand on a quitté l'école et qu'on ne sait pas trop vers quelles études ou quel métier s'orienter, quand on travaille et qu'on veut changer de voie professionnelle ou quand on a besoin d'aide pour trouver un logement, passer son permis de conduire... la Mission locale est le service public indiqué. C'est une association loi 1901 mais sa mission est bel et bien d'intérêt général pour le public de 16 à 25 ans quel qu'il soit.

Avec ses 14 lieux d’accueil et d’accompagnement (11 antennes, 3 permanences), la Mission locale du pays de Brest est bien implantée, tout comme ses homologues du pays de Cornouaille, du pays de Morlaix ou du Centre ouest Bretagne.

Un accompagnement cousu main pour un public varié

Un premier rendez-vous permet de bien identifier le ou la jeune, son milieu social et familial, ses aspirations, ses besoins et de construire ensuite un parcours approprié, du "cousu main" : un rendez-vous hebdomadaire, des temps collectifs ou un suivi plus quotidien sous forme de formation, la possibilité d'effectuer des stages de découverte, une aide technique voire un accès aux aides financières pour celles et ceux qui ont des projets plus précis, le panel des services que peut rendre la Mission locale est immense.

Contrairement à l'image qu'elle a parfois, la Mission locale accueille bien tous types de jeunes, pas forcément en situation de précarité. Certes, elle peut accompagner dans des domaines personnels comme le logement, la mobilité ou la santé, mais elle peut aussi élargir le carnet d'adresse professionnel, faciliter l'accès à une formation, un contrat d'apprentissage, un emploi.

Une génération Z dont le rapport au travail a changé

Depuis quelques années, les accueillantes et accueillants de la Mission locale constatent que le rapport au travail des jeunes a changé. Le CDI à temps complet n'est plus la priorité absolue. L'intérim est attractif, les expériences variées sont recherchées. L'attention portée à l'ambiance de travail, aux conditions et à la qualité de vie est grandissante. La plupart des jeunes n'envisagent plus de faire toute leur vie un seul et même métier.