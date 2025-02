La biodiversité dans un champ de mines…

Depuis que l’être humain a découvert les vertus des métaux, et autres ressources enfouies sous la terre, il fore, fouille, creuse, extrait, pille le sous-sol de sa planète. Au détriment souvent du climat, de sa santé, de sa vie, parfois, et de l’ensemble de la biodiversité. Aujourd’hui, à la fin de ce premier quart du XXIe siècle, jamais la pression extractiviste n’a été aussi forte, jamais l’environnement n’a eu autant à pâtir de cette folie minière, menée désormais au prétexte d’une illusoire transition écologique, surtout pour le plus grand profit des multinationales du secteur.

Pour comprendre les enjeux et les terribles dangers de cette voracité pour les métaux et autres richesses souterraines, notre invitée, Célia Izoard, philosophe et journaliste, a mené une enquête remarquable sur les sites d’extraction, rencontré de nombreux acteurs, compulsé les études les plus pointues sur ce phénomène. Elle livre ses conclusions dans un formidable essai, La Ruée minière au XXIe siècle, paru aux éditions du Seuil dans la collection Écocène.

Bonne écoute !

LA RUÉE MINIÈRE AU XXIe SIÈCLE – Célia Izoard – Éditions du Seuil – Collection Écocène

Celia Izoard est journaliste et philosophe, spécialiste des nouvelles technologies au travers de leurs impacts sociaux et écologiques. Elle est l’autrice de Merci de changer de métier. Lettre aux humains qui robotisent le monde (Éditions de la Dernière lettre, 2020) et co-autrice de La machine est ton seigneur et ton maître (Agone, 2015). Elle a retraduit et postfacé 1984 de George Orwell (Agone, 2021).